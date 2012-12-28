За выходные в ДТП погибли двое: мотоциклист и врезавшийся в столб водитель

Смертельные ДТП произошли в Лебедянском округе и в Липецке.

21 июня в 18:15 в Лебедянском округе на дороге Липецк-Данков 44-летний водитель мотоцикла «Ямаха» столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 49-летнего водителя. Мотоциклист от полученных травм скончался в реанимации.За трое суток на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 11 ДТП, в которых два человека погибли и 13 пострадали. Смертельные ДТП произошли в выходные дни: 20 и 21 июня.Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, 20 июня в 18:03 на улице Металлургов 25-летний водитель «ВАЗ 21104» врезался в световую опору. Водитель погиб, а его 26-летний пассажир госпитализирован.19 июня около 08:40 в Липецке на улице Космонавтов 55-летний водитель «Рено-Логан» столкнулся с «Дэу-Нексиа» под управлением 56-летнего водителя. В аварии пострадала 19-летняя пассажирка «Рено-Логан».20 июня в 16:05 в Липецк на площади Победы 38-летний водитель мотоцикла«MOTOLAND» допустил опрокидывание. Мотоциклист был госпитализирован.20 июня в в 13:50 в Добровском округе на дороге Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь 38-летний водитель автомобиля «Shacman» допустил столкновение с «Хэнде Соната» под управлением 34-летнего водителя. В результате пострадал водитель легковушки.20 июня в 15:00 в Липецком округе на дороге Липецк – Данков 39-летняя женщина-водитель автомобиля «Форд Бронко» столкнулась с автомобилем «Лада Искра» под управлением 46-летней женщины. В аварии пострадала водитель «Лады.21 июня в 22:15 в Липецке 16-летний подросток на мотоцикле «ROCKOT» столкнулся с «Маздой» под управлением 43-летней женщины. Пострадавший в аварии подросток был госпитализирован.21 июня примерно 01:10 в Липецком округе на дороге Р-119 «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» 35-летний водитель автомобиля «Хонда» столкнулся с автомобилем «УАЗ» под управлением 36-летнего водителя. В аварии пострадали трое пассажиров «УАЗа», мужчина и женщина после оказания помощи отпущены из медицинского учреждения, еще один мужчина госпитализирован.21 июня в 22:10 в Елецком округе на дороге «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» 20-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем «Шкода Октавия» под управлением 25-летнего водителя. В результате ДТП пострадали водитель «Хендай Солярис», а также 18-летняя девушка и 16-летний юноша, пассажиры этого автомобиля.