Липецкая дзюдоистка провела рекордно длинный поединок

В первенстве ЦФО у наших борцов 4 медали, но ни одной «золотой».

Представители «сильного пола» из Липецкой области смогли добыть лишь одну медаль, которую в категории до 90 кг получил елецкий спартаковец Кирилл Кудрявцев. На пути к финале он одержал 4 победы, а в решающей схватке спустя 40 секунд позволил Даниялу Магомедову из Рязани провести бросок на «иппон» (читая победа, прим.). Итог – 2-е место.





2 «серебряные» и 2 «бронзовые» медали завоевали липецкие дзюдоисты в чемпионате ЦФО в подмосковном Орехово-Зуеве.Выступающей за нашу сборную уроженке Астраханской области Динаре Заподовниковой повезло: в её весе до 78 кг набралось всего две участницы, поэтому – сразу финал. Динара уступила Антонине Шмелёвой из Орла, но получила полновесное «серебро».«Бронзовые» медали завоевали воспитанницы липецкой ОК СШОР Виктория Лялякина (52 кг) и Кира Бизина (57 кг,). Виктория в полуфинале уступила будущей чемпионке Анастасии Перевозчиковой из подмосковного Королёва, а Кира – будущей «серебряной» медалистке Марии Бирюковой из Калуги. Любопытно, что этот полуфинал длился непривычно долго – девять с половиной минут: никто не хотел уступать, а подвели Бизину только три предупреждения, за которыми последовал технический проигрыш.Непривычно низкое место занял знаменитый чемпион по дзюдо и самбо из елецкого «Локомотива» Иван Агафонов, ставший 7-м в категории до 73 кг. Выиграть ему удалось лишь три схватки из пяти.