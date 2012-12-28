Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Суда не будет: подсудимый Руслан Оглы ушел на СВО
Происшествия
Липчане воспринимают бензиновый ажиотаж как историю с гречкой
Общество
«За два месяца после свадьбы я потерял всё: жену, дочь»
Общество
В районе Косырёвки автомобиль после ДТП улетел в кювет
Происшествия
На перекрестке улиц Горького и Советской сбили подростка на мотоцикле
Происшествия
Липецкие пожарные сняли девушку с крыши балкона 12-этажного дома на улице Крылова
Происшествия
За выходные в ДТП погибли двое: мотоциклист и врезавшийся в столб водитель
Происшествия
21 июня в 21-й раз свечи памяти пронесли по центру Липецка (фоторепортаж)
Общество
Сегодня в Липецке: День памяти и скорби, причина, по которой липчане всё чаще увольняются
Общество
Липецкая область провела ночь под красным уровнем
Происшествия
Читать все
«За два месяца после свадьбы я потерял всё: жену, дочь»
Общество
Поврежденный сквер: вандалы, или плохая работа?
Общество
Поменял трубы без согласования с УК — заплати затопленным соседям
Общество
Мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Хавалом»
Происшествия
Неудачливый тренер отправил «Металлург» в Муром
Спорт
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая дзюдоистка провела рекордно длинный поединок
Спорт
Красавица Софья добежала до «серебра» Кубка России
Спорт
За ДТП с двумя погибшими 23-летний воронежец получил 4,5 года колонии-поселения
Происшествия
Липчанин сыграл за сборную России по регби
Спорт
Читать все
Спорт
185
сегодня, 18:21

Липецкая дзюдоистка провела рекордно длинный поединок

В первенстве ЦФО у наших борцов 4 медали, но ни одной «золотой».

2 «серебряные» и 2 «бронзовые» медали завоевали липецкие дзюдоисты в чемпионате ЦФО в подмосковном Орехово-Зуеве.

Представители «сильного пола» из Липецкой области смогли добыть лишь одну медаль, которую в категории до 90 кг получил елецкий спартаковец Кирилл Кудрявцев. На пути к финале он одержал 4 победы, а в решающей схватке спустя 40 секунд позволил Даниялу Магомедову из Рязани провести бросок на «иппон» (читая победа, прим.). Итог – 2-е место.

Выступающей за нашу сборную уроженке Астраханской области Динаре Заподовниковой повезло: в её весе до 78 кг набралось всего две участницы, поэтому – сразу финал. Динара уступила Антонине Шмелёвой из Орла, но получила полновесное «серебро».

«Бронзовые» медали завоевали воспитанницы липецкой ОК СШОР Виктория Лялякина (52 кг) и Кира Бизина (57 кг, на фото). Виктория в полуфинале уступила будущей чемпионке Анастасии Перевозчиковой из подмосковного Королёва, а Кира – будущей «серебряной» медалистке Марии Бирюковой из Калуги. Любопытно, что этот полуфинал длился непривычно долго – девять с половиной минут: никто не хотел уступать, а подвели Бизину только три предупреждения, за которыми последовал технический проигрыш.

Непривычно низкое место занял знаменитый чемпион по дзюдо и самбо из елецкого «Локомотива» Иван Агафонов, ставший 7-м в категории до 73 кг. Выиграть ему удалось лишь три схватки из пяти.
Дзюдо
Кира Бизина
31
0
12
3
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить