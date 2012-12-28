Липецкая вечЁрка: что там с бензином, вместо суда на СВО и «Свеча памяти»

Сегодня, 22 июня, GOROD48 побывал на заправках, обвиняемый в убийстве ушел на СВО, и репортаж с акции «Свеча памяти».