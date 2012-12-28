Общество
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Липецкая вечЁрка: что там с бензином, вместо суда на СВО и «Свеча памяти»
Сегодня, 22 июня, GOROD48 побывал на заправках, обвиняемый в убийстве ушел на СВО, и репортаж с акции «Свеча памяти».
Работники АЗС сообщили, что никаких ограничений на заправку топливом нет — нельзя лишь закачивать его в канистры.
«Просто на некоторых заправках прочерки стоят на табло, вот люди на всякий случай и заправляются, даже если не особо нужно», — написал Житель.
«Я воспринимаю отсутствие бензина — как отсутствие бензина. Бак у меня под сто литров, но полный заправлял перед дальними поездками. На рыбалку, на рынок, на кладбище, в конце концов лил на тысячу и не заморачивался. Про какую гречку идёт речь? Рынок реагирует сами знаете на что. А как я это воспринимаю, не надо мне объяснять и за меня решать!» — считает Андрей.
«Люди будут «воспринимать» ситуацию так, как им скажут в телевизоре. Но поступать будут так, как подсказывает опыт. А опыт, к сожалению, такой, что как только начинают разгонять уверения, что «успокойтесь, недостатка не будет», значит 100% будет и нужно закупиться, чтобы переждать», — уверена Мария.
Несмотря на то, что липчане озадачены проблемами с бензином, ДТП в городе меньше не стало.
Накануне вечером на перекрестке улиц Советской и Горького столкнулись 16-летний мотоциклист и 43-летний водитель на автомобиле «Мазда». Подростка с травмами отвезли в больницу.
«Вчера было очень печально на всё это смотреть. Были две скорые. И главное, мимо всего этого пронесся один на одном колесе в шлеме со скоростью км 60 в час, повернул голову на них, и уже у Меркурия. А ГАИ, ну что ГАИ, они были в засаде, там связь плохая», — написал Леонид.
Сегодня днем случилась еще одна авария с участием мотоциклиста. На улице Московской рядом со швейной фабрикой столкнулся автомобиль «Хавал» и мотоцикла «Дукати». Байкер получил травмы.
По предварительной версии, 46-летний водитель автомобиля выезжал с второстепенной дороги и не уступил мотоциклисту.
За выходные в ДТП погибли двое: мотоциклист и врезавшийся в столб водитель.
Вечером 20 июня на улице Металлургов 25-летний водитель «ВАЗ 21104» врезался в столб и погиб, его 26-летний пассажир был госпитализирован.
Накануне вечером 21 июня в Лебедянском округе на дороге Липецк-Данков 44-летний байкер на «Ямахе» столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». Мотоциклист от полученных травм скончался в реанимации.
Сегодня днем на улице Гагарина три автомобиля собрали «паровозик» у площади Авиаторов. По словам очевидцев, женщине-водителю из первого автомобиля понадобилось обследование врачей, однако как сообщи в полиции, от госпитализации она отказалась.
19-летнего водителя осудили пьяную езду на автомобиле в Усмани, причем уже второй раз! Первый — он попался в 16 лет, тогда его привлекли к административной ответственности. Парень тогда был оштрафован на 30 тысяч рублей. Причем полностью его не выплатил к моменту совершения повторного нарушения.
На этот раз последовало уже уголовное дело. Вину нарушитель признал и раскаялся. В результате ему назначено 300 часов обязательных работ с лишением прав на 2,5 года.
Суда по громкому делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, не будет. Обвиняемый 27-летний Руслан Оглы подписал контракт с Минообороны.
Напомним, в кальян-баре «Мята Lounge Липецк» он избил 29-летнего Романа Андреева, который от полученных травм захлебнулся кровью и умер.
— Считаю, что Руслан Оглы избежал правосудия. То, что случилось, считаю несправедливым, ведь убийца моего сына остался без наказания. Осталась без наказания и бывшая девушка моего сына, которую я считаю подстрекательницей нападения на Романа, считает мать убитого Ольга Леншина.
Новость зацепила читателей GOROD48.
«Не останется он без наказания, карма его найдёт», — уверен Местный.
«Неправильно так, сперва приговор должен быть, а потом иди искупай вину. А то получается, если выживет, и судимости даже не будет», — удивился Гость.
«А я думаю, что именно таких и нужно отправлять на СВО. Только выплаты его нужно автоматически перечислять тем, кто от него пострадал (в данном случае матери убитого им парня)». — считает Гостья.
Накануне поздно вечером в Липецке в 21-й раз прошла акция «Свеча памяти». Тысячи горожан прошли от площади Ленина-Соборной до площади Героев и почтили память липчан, защитивших страну во время Великой Отечественной войны. Репортаж о том, как прошло шествие, можно посмотреть здесь.
Завтра в Липецке наконец-то будет по-летнему жарко. По прогнозам синоптиков, температура составит от +26 до +28 градусов. Ожидается кратковременный дождь с грозой.
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