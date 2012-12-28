Липецкие пожарные сняли девушку с крыши балкона 12-этажного дома на улице Крылова

Они использовали специальное снаряжение.

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Вечером 21 июня пожарные ПСЧ 1 спасли с крыши балкона 12-этажного дома на улице Крылова в Липецке девушку.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, они использовали специальную спасательную веревку. Часть спасательной операции сняли очевидцы из соседнего дома.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили GOROD48, что спасенной девушке 19 лет. А вот что побудило ее так экстремально провести вечер, остается неизвестным.