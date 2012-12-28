Семейная ссора подвела под две уголовные статьи: у жителя Фащёвки нашли переделанную винтовку
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47 минут назад
Семейная ссора подвела под две уголовные статьи: у жителя Фащёвки нашли переделанную винтовку
Ей он угрожал жене.
«В мае в дежурную часть поступило сообщение о конфликте между мужем и женой – она сообщила полицейским, что во время словесной ссоры супруг угрожал ей винтовкой. По факту угрозы убийством полицейскими было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Полицейские изъяли оружие и направили на экспертизу: по заключению эксперта ЭКЦ УМВД России по Липецкой области, это переделанная пневматическая винтовка, дульная энергия которой составляет 63,2 Дж, что относится к категории пневматического оружия.
Установлено, что мужчина легально приобрёл оружие, но потом самовольно внёс в него конструктивные изменения.
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