Семейная ссора подвела под две уголовные статьи: у жителя Фащёвки нашли переделанную винтовку

Ей он угрожал жене.

У 45-летнего жителя села Фащевка Грязинского округа полицейские изъяли незаконно переделанное пневматическое оружие. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».«В мае в дежурную часть поступило сообщение о конфликте между мужем и женой – она сообщила полицейским, что во время словесной ссоры супруг угрожал ей винтовкой. По факту угрозы убийством полицейскими было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Полицейские изъяли оружие и направили на экспертизу: по заключению эксперта ЭКЦ УМВД России по Липецкой области, это переделанная пневматическая винтовка, дульная энергия которой составляет 63,2 Дж, что относится к категории пневматического оружия.Установлено, что мужчина легально приобрёл оружие, но потом самовольно внёс в него конструктивные изменения.