На 13 улицах Липецка отключат холодную воду

Ремонтные работы на сетях 23 июня станут причиной перебоев с холодной водой для жителей 13 улиц – работы будут проводиться по адресам: улица Московская, 153, улица Гагарина, 84, улица Хренникова, 6, бульвар Шубина, 4, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды приостановят в домах № 6 по улице Хренникова, №№ 149, 151, 153 по улице Московской, №№ 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12 по улице Нестерова, №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 по улице Мусоргского, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10 по улице Качалова, №№ 1, 3, 5 в переулке Попова, №№ 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл. 100а по улице Гагарина, № 164 по улице Тельмана, №№ 37, 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 26, 26а, 28, 30, 30а 30б, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44 по улице Катукова, №№ 3, 5, 7, стр. 2а по улице Кривенкова.Подвоз воды будет организован по адресам: улица Московская, 153, бульвар Шубина, 15, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.