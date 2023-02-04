Тренер «Липецка»: «Не ошибается тот, кто ничего не делает. Шансы на плеф-офф мы сохраняем»

Несмотря на крупный проигрыш, тренер липчан сохранял олимпийское спокойствие. Главное, чтобы оно передалось команде в предстоящих решающих битвах.

Липецким хоккеистам не хватает психологии победителей, «Протон» в ответном матче (1:6) наказал липчан за плохую реализацию моментов.

Такую оценку дал прошедшим матчам главный тренер «Липецка» Андрей Лунёв.

- Атакуем, бросаем по воротам – шайба попадает в коньки обороняющихся. Затем приземляется нам за спину и соперники забивают в контратаках, - описал он прошедший матч, - Что случилось с вратарями, что ба сегодня не выручили? (Файбышев и Пузяков пропустили по 3 шайбы, в том числе из-за собственных ошибок, прим.). Так бывает. Молодые парни, играют первый сезон. Нам пока не хватает психологической уверенности, всё-таки молодая команда, а за один день такие не прививаются. Не могу сказать, что мы сегодня не хотели выиграть – бились, боролись. Но в первой игре с «Протоном» (3:2) реализовали свои моменты, а во второй – нет.

По словам тренера, шансы на плей-офф у «Липецка» сохраняются и команда будет стараться их использовать. Напомним, что пока от заветного 8-го места липчан отделяют 2 очка.

- Все зависит от того, как мы пройдёт оставшиеся 6 игр. Пока шансы не утрачены и это главное.

Главный тренер «Протона» Александр Сырцов (в сезоне 2002/03 его отец Геннадий Сырцов тренировал «Липецк» в Высшей лиге) отметил, что чемпионату НМХЛ вредят большие паузы между играми.

- Эти паузы сказываются на выступлении, особенно на первых из двух спаренных матчей. В первой игре это нам помешало, а вторую мы провели гораздо увереннее – победили конкурента на место в плей-офф.

Полностью ответы тренеров на видео.