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В Липецке ищут желающего закольцевать за 284 миллиона рублей три водозабора на Сырском Руднике

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#вода #ЖКХ
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В Липецке ищут желающего закольцевать за 284 миллиона рублей три водозабора на Сырском Руднике

Подрядчик должен начать работу уже в феврале.

МКУ «Управление строительства Липецка» объявило торги на контракт по модернизации системы водоснабжения поселка Сырский Рудник.

Начальная цена контракта на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, цель которых – закольцевать три существующих в районе Сырского Рудника водозабора для повышения надежности водоснабжения этого района города, – 284 698 566 рублей. Заказ разбит на три этапа. Первый их них предполагает строительство водопровода от водозабора «Центролит» до площадки насосной станции второго подъема «Центролит». Второй – соединение его новой ниткой с существующим магистральным водоводом диаметром 450 мм в район улицы Исполкомовской. Третий – соединение этого 450-миллиметрового водопровода новым трубопроводом в районе улицы Минской с существующими сетями на улицах Городовикова и Рябиновой.

Все затраты на эти работы в ценах этого года составляют 219,2 млн рублей. Однако из-за того, что их продолжительность определена в 15 месяцев, зимнее подорожание, дополнительные непредвиденные затраты и НДС привели к удорожанию проекта.

Согласно размещенному заказу, подрядчик должен начать работы уже в феврале, а закончить – в апреле 2024 года. После этого новые сети будут сданы мэрией в эксплуатацию гарантирующего поставщика, ООО «РВК-Липецк».
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#вода #ЖКХ
2

Комментарии (2)

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Я желаю!

39 минут назад
Дайте мне поскорее денег!!
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Класс

сегодня, 13:45
И отдать в эксплуатацию РВК!
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