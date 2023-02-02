С начала этого года в Липецкой области изъяли 11 300 пачек контрафактных сигарет

Липецкая область в ходит в тройку регионов-лидеров по борьбе с контрафактом табачной продукции.

Как сообщает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в прошлом году в нашем регионе было изъято 4 500 пачек контрафактной табачной продукции, а с начала 2023 года — уже более 11 300 пачек.



«По результатам исследований Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции Минпромторга России Липецкая область занимает второе место в России по борьбе с контрафактом табачной продукции. В тройку лидеров вошли также Тюменская и Иркутская области», - добавили в управлении.