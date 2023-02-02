Общество

сегодня, 17:14

С начала этого года в Липецкой области изъяли 11 300 пачек контрафактных сигарет

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#табак #сигареты #торговля
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С начала этого года в Липецкой области изъяли 11 300 пачек контрафактных сигарет

Липецкая область в ходит в тройку регионов-лидеров по борьбе с контрафактом табачной продукции.

Как сообщает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в прошлом году в нашем регионе было изъято 4 500 пачек контрафактной табачной продукции, а с начала 2023 года — уже более 11 300 пачек.

«По результатам исследований Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции Минпромторга России Липецкая область занимает второе место в России по борьбе с контрафактом табачной продукции. В тройку лидеров вошли также Тюменская и Иркутская области», - добавили в управлении.
4 245
#табак #сигареты #торговля
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Комментарии (4)

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Не курящий

22 минуты назад
Как сказал не помню кто:Кури, бухай, подыхай.
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Юрист

44 минуты назад
В цивилизованных странах виновные лет на 10 бы уехали на стройки капитализма.
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vlad

53 минуты назад
С 1 марта правительство планирует увеличить акцизы на табачную продукцию, так что будет ещё больше контрафакта, у которого, кстати, качество выше, чем у официалов, которые рады отмене ГОСТов и вместо табака используют всё что угодно, чтобы получить прибыль.
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Карбидыч

сегодня, 17:32
Деньги от продажи легальных сигарет на медицину всё равно не пойдут, так чего борются то, а чтобы деньги от продажи контрофактных сигарет не пролетели мимо их кассы.
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