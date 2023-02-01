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Приставы взыскали более 29 миллионов рублей штрафов за пьяную езду

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#ПДД #нарушение #пьяная езда
Приставы взыскали более 29 миллионов рублей штрафов за пьяную езду

Лидерами по принудительному взысканию таких штрафов стали Грязинский и Елецкий районы.

В прошлом году с севших за руль пьяными водителей приставы взыскали более 29 миллионов рублей. Лидерами по принудительному взысканию таких штрафов стали Грязинский и Елецкий районы.

По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, всего было возбуждено 1 624 исполнительных производства о взыскании штрафов ГИБДД по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» и статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Помимо штрафов, все любители пьяной езды были лишены водительских прав.



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#ПДД #нарушение #пьяная езда

Комментарии (2)

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Водитель

35 минут назад
Страшно ездить!!!! Не знаешь, кто рядом с тобой на дороге!!!
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Есть

56 минут назад
чем гордиться!
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