Приставы взыскали более 29 миллионов рублей штрафов за пьяную езду

Лидерами по принудительному взысканию таких штрафов стали Грязинский и Елецкий районы.

В прошлом году с севших за руль пьяными водителей приставы взыскали более 29 миллионов рублей. Лидерами по принудительному взысканию таких штрафов стали Грязинский и Елецкий районы.



По данным пресс-службы УФССП России по Липецкой области, всего было возбуждено 1 624 исполнительных производства о взыскании штрафов ГИБДД по статье 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» и статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».



Помимо штрафов, все любители пьяной езды были лишены водительских прав.







