В России
56 минут назад
Производители бытовой техники пытаются выкупить заводы ушедших из РФ компаний
Российские и китайские компании Kuppersberg, Schaub Lorenz и китайский Hisense интересуются мощностями LG, Bosch и Samsung.
Российские и китайские производители бытовой техники интересуются покупкой и арендой мощностей LG, Bosch и Samsung в РФ.
В числе возможных интересантов источники называют российские бренды Kuppersberg и Schaub Lorenz, которые пока занимают не более 1–2% рынка, и китайский Hisense. Переговоры по локализации их производства идут с Минпромторгом, - пишет "Ъ".
Последние используют контрактное производство в разных странах, например Китае и Турции.
Китайский Hisense в основном представлен в РФ в сегменте телевизоров и климатической техники. Российский бренд Kuppersberg популярен в сегменте встраиваемой техники, в штуках бренд занимает около 2-4% рынка. Schaub Lorenz занимает около 1% в сегменте крупной и малой бытовой техники.
Импорт крупной бытовой техники массового сегмента уступает локальному производству по двум причинам — дорогая логистика крупногабаритных товаров и таможенные пошлины.
"Вендоры планируют не только производство под собственным брендом, но и размещение контрактного производства бывших владельцев заводов", - заявили эксперты.
По их словам, компании обращались за консультациями в Минпромторг, но пока договоренностей достигнуть не удалось.
В Минпромторге заявили, что не могут комментировать планы коммерческих компаний по покупке мощностей в России, но "поддерживают локализацию высокотехнологичных производств".
В числе возможных интересантов источники называют российские бренды Kuppersberg и Schaub Lorenz, которые пока занимают не более 1–2% рынка, и китайский Hisense. Переговоры по локализации их производства идут с Минпромторгом, - пишет "Ъ".
Последние используют контрактное производство в разных странах, например Китае и Турции.
Китайский Hisense в основном представлен в РФ в сегменте телевизоров и климатической техники. Российский бренд Kuppersberg популярен в сегменте встраиваемой техники, в штуках бренд занимает около 2-4% рынка. Schaub Lorenz занимает около 1% в сегменте крупной и малой бытовой техники.
Импорт крупной бытовой техники массового сегмента уступает локальному производству по двум причинам — дорогая логистика крупногабаритных товаров и таможенные пошлины.
"Вендоры планируют не только производство под собственным брендом, но и размещение контрактного производства бывших владельцев заводов", - заявили эксперты.
По их словам, компании обращались за консультациями в Минпромторг, но пока договоренностей достигнуть не удалось.
В Минпромторге заявили, что не могут комментировать планы коммерческих компаний по покупке мощностей в России, но "поддерживают локализацию высокотехнологичных производств".