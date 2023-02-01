В России

56 минут назад

Производители бытовой техники пытаются выкупить заводы ушедших из РФ компаний

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#бытовая техника

Российские и китайские компании Kuppersberg, Schaub Lorenz и китайский Hisense интересуются мощностями LG, Bosch и Samsung.

Российские и китайские производители бытовой техники интересуются покупкой и арендой мощностей LG, Bosch и Samsung в РФ.

В числе возможных интересантов источники называют российские бренды Kuppersberg и Schaub Lorenz, которые пока занимают не более 1–2% рынка, и китайский Hisense. Переговоры по локализации их производства идут с Минпромторгом, - пишет "Ъ".

Последние используют контрактное производство в разных странах, например Китае и Турции.

Китайский Hisense в основном представлен в РФ в сегменте телевизоров и климатической техники. Российский бренд Kuppersberg популярен в сегменте встраиваемой техники, в штуках бренд занимает около 2-4% рынка. Schaub Lorenz занимает около 1% в сегменте крупной и малой бытовой техники.

Импорт крупной бытовой техники массового сегмента уступает локальному производству по двум причинам — дорогая логистика крупногабаритных товаров и таможенные пошлины.

"Вендоры планируют не только производство под собственным брендом, но и размещение контрактного производства бывших владельцев заводов", - заявили эксперты.

По их словам, компании обращались за консультациями в Минпромторг, но пока договоренностей достигнуть не удалось.

В Минпромторге заявили, что не могут комментировать планы коммерческих компаний по покупке мощностей в России, но "поддерживают локализацию высокотехнологичных производств".
59
#бытовая техника

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