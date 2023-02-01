56-летняя липчанка жила в неотапливаемом доме и может потерять ноги

В ожоговый центр сегодня поступила 56-летняя липчанка с сильным обморожением ног. Женщине предстоит ампутация конечностей.

По словам липчанки, она живёт в частном доме, который в последнее время не отапливался, - рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов.



Врачам женщина пояснила, что оказалась в сложной жизненной ситуации: муж оставил долги, и дом за неуплату был отрезан от коммуникаций. За время жизни в холодом доме липчанка получила сильное обморожение: обе ноги ей теперь ампутируют.



А накануне в ожоговый центр попал 70-летний мужчина. В квартире пенсионера было холодно и он решил погреться у газовой плиты: расположившись спиной к огню, мужчина смотрел телевизор. В результате на нём загорелась рубашка.



Пенсионер получил ожоги спины четвёртой степени.