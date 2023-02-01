Происшествия

16 минут назад

56-летняя липчанка жила в неотапливаемом доме и может потерять ноги

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#ожог #обморожение
56-летняя липчанка жила в неотапливаемом доме и может потерять ноги

В ожоговый центр сегодня поступила 56-летняя липчанка с сильным обморожением ног. Женщине предстоит ампутация конечностей.

По словам липчанки, она живёт в частном доме, который в последнее время не отапливался, - рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов.

Врачам женщина пояснила, что оказалась в сложной жизненной ситуации: муж оставил долги, и дом за неуплату был отрезан от коммуникаций. За время жизни в холодом доме липчанка получила сильное обморожение: обе ноги ей теперь ампутируют.

А накануне в ожоговый центр попал 70-летний мужчина. В квартире пенсионера было холодно и он решил погреться у газовой плиты: расположившись спиной к огню, мужчина смотрел телевизор. В результате на нём загорелась рубашка.

Пенсионер получил ожоги спины четвёртой степени.
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#ожог #обморожение

Комментарии (2)

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5 минут назад
А после ампутаций ног она будет жить в отапливаемом помещении? Или опять в дом привезут неотапливаемый а там смотри и руки оттяпают!
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кук

7 минут назад
товарищи соседи , вы совсем звери? если женщина не ведет асоциальный образ жизни ,неужели нельзя помочь ? мир сходит с ума ...
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