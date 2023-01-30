В Липецкой области днем небольшой снег и до +2

В ближайшие трое суток к территории Липецкой области будут приближаться атмосферные фронты с Атлантики –ожидается небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градусов мороза, что на 4-6 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от -3 до -8 градусов, днем – от -3 до +2 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от -6 до -8 градусов, днем она составит от 0 до -2 градусов.



День 31 января стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 33 градусов мороза.