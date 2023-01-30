53 минуты назад
В Липецкой области днем небольшой снег и до +2
В ближайшие трое суток к территории Липецкой области будут приближаться атмосферные фронты с Атлантики –ожидается небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градусов мороза, что на 4-6 градуса выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от -6 до -8 градусов, днем она составит от 0 до -2 градусов.
День 31 января стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 33 градусов мороза.