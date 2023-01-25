Происшествия

сегодня, 22:15

В Липецке произошла драка

8 1399
#драка
В Липецке произошла драка

Сегодня на Соколе произошла массовая драка

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В десятом часу вечера на Соколе неподалеку от работающего допоздна пивбара на Заводской площади произошла драка.

Схватка нескольких человек скорее всего завершилась без особых ссадин и правовых последствий (по предварительным данным GOROD48 к правоохранителям никто не обратился), но вызвала резонанс у липчан, оказавшихся случайными свидетелями. В соцсетях появляются сообщения с вопросами – что могли не поделить молодые, судя по всему, люди.

Но если это злачное место в старинном липецком районе, можно только предполагать, что послужило причиной. Например, комментаторы в соцсетях предполагают, что, дословно - «стакан не поделили». Но, возможно, молодые люди бились и за сердце прекрасной дамы.
8 1399
#драка

Комментарии (8)

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Лавочница

24 минуты назад
Почему вообще алкоголь и табак легальны?
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Эксперт

45 минут назад
Вывод! Закрыть все пивбары и переделать их под кафе (пироженные!)
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Za

сегодня, 22:51
На Соколе вообще давно ущемляют и дискриминируют липчан из других районов. Давно пора провести там спецоперацию
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Мое мнение

сегодня, 22:47
Убрать алкогольную продукцию с прилавков продуктовых магазинов.это не продукты это спиртосодежащая продукция ,губит жизни людей и приводит к тяжким последствиям так зачем детям посещающим магазин втирать ,что водка это продукт а не отрава?
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Патриот

сегодня, 22:41
Может драка была за отделение Сокола от Липецка ?
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Читаете ли сами, что пишете?

сегодня, 22:40
«Но если это злачное место в старинном липецком районе, можно только предполагать.» ….. Это о чём? Это как понять? Что можно предполагать? Переведите с русского на русский!
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Старый фанат

сегодня, 22:35
Разве ж это драка...
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Заходил

сегодня, 22:34
Никаких прекрасных дам в Сокольских пивнушках не бывает.
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