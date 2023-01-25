В Липецке произошла драка

Сегодня на Соколе произошла массовая драка

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

В десятом часу вечера на Соколе неподалеку от работающего допоздна пивбара на Заводской площади произошла драка.



Схватка нескольких человек скорее всего завершилась без особых ссадин и правовых последствий (по предварительным данным GOROD48 к правоохранителям никто не обратился), но вызвала резонанс у липчан, оказавшихся случайными свидетелями. В соцсетях появляются сообщения с вопросами – что могли не поделить молодые, судя по всему, люди.



Но если это злачное место в старинном липецком районе, можно только предполагать, что послужило причиной. Например, комментаторы в соцсетях предполагают, что, дословно - «стакан не поделили». Но, возможно, молодые люди бились и за сердце прекрасной дамы.

