Общество

31 минуту назад

Ельчанка унаследовала долг в 40 000 рублей

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#долг #кредит
Ельчанка унаследовала долг в 40 000 рублей

Суд встал на сторону банка.

Елецкий городской суд удовлетворил исковые требования ПАО «Сбербанк» к местной жительнице о взыскании задолженности по чужому кредитному договору: как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, ельчанка унаследовала долг в 40 000 рублей.

Ельчанка взяла кредит в банке и умерла. Банк обратился в суд и попросил взыскать уже с наследницы женщины задолженность по кредитному договору и судебные расходы по оплате государственной пошлины.

Суд пришёл к выводу: «Коль скоро ельчанка приняла наследство, то с нее подлежит взысканию задолженность по кредитному договору, но сумма взыскания не должна превышать стоимости наследственного имущества».

Требования банка судом  были полностью удовлетворены.
392
#долг #кредит

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