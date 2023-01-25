Суд встал на сторону банка.

Елецкий городской суд удовлетворил исковые требования ПАО «Сбербанк» к местной жительнице о взыскании задолженности по чужому кредитному договору: как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, ельчанка унаследовала долг в 40 000 рублей.



Ельчанка взяла кредит в банке и умерла. Банк обратился в суд и попросил взыскать уже с наследницы женщины задолженность по кредитному договору и судебные расходы по оплате государственной пошлины.



Суд пришёл к выводу: «Коль скоро ельчанка приняла наследство, то с нее подлежит взысканию задолженность по кредитному договору, но сумма взыскания не должна превышать стоимости наследственного имущества».



Требования банка судом были полностью удовлетворены.