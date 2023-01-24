Около полусотни липецких улиц окажутся без воды и света

Завтра, 25 января «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях в трех районах Липецка, предупредили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется район Дикого – дома № 1 по улице Киевской, № 83 по улице Депутатской, частный сектор улиц Верещагина, Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, переулка Вишневого. Цистерна с водой для питья будет находиться по адресу; улица Депутатская, 83. С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе переулка Джамбула – воду подвезут по вышеуказанному переулку. С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Сырского Рудника: в частном секторе улиц Минской, Жактовской, Городовикова, Союзной, Рябиновой, Смирнова, Рудничной, Ударников, Поселковой, Паровозной. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Рудничная, 30. После окончания работ возможно повышение мутности воды. Как сообщают в Липецкэнерго, также будет временно приостановлена подача электроэнергии потребителям: с 09:00 до 16:00 ул. Ангарская, д.31; ул. Городовикова, д.11; ул. Жактовская, д.12, д.1а, д.25, д.26а, д.38; ул. Исполкомовская, д.7; ул. Минская, д.49а; ул. Ново-Весовая; ул. Паровозная, д.11а; ул. Поселковая; п. Сырский Рудник, ул. Прудная, д.1, д.1в, д.1г, д.1д, д.2; ул. Рудничная, д.17, д.21, д.25; ул. Рябиновая; п. Сырский Рудник, ул. Солнечная; ул. Ударников; ул. Ю.Смирнова. С с 09:00 до 17:00 ул. Гагарина, д.35, д.68, д.70а, д.70б, д.70в; ул. Тельмана д.1, д.11, д.19, д.3, д.3а; пр. Шишкина д.1а; ул. 2-я Крымская; ул. Верхняя; ул. Кирова; ул. Пригородная.