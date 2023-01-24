Происшествия

сегодня, 15:46

27-летний мужчина позарился на зарплату в 2 миллиона рублей в месяц и сел на 9 лет

3 672
#наркотики
1
27-летний мужчина позарился на зарплату в 2 миллиона рублей в месяц и сел на 9 лет

Его осудили за покушение на сбыт наркотиков.

Сегодня Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 27-летнему жителю Твери по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ за покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет) совместно и по предварительному сговору с неустановленным в ходе следствия лицом, в особо крупном размере, с целью получения дохода от незаконного сбыта наркотических средств.

В феврале 2022 года мужчина решил заработать перевозчиком наркотиков. Обещали очень высокую зарплату — около 2 миллионов рублей в месяц. Но чтобы начать работу, требовалось ещё и внести около 200 000 рублей на криптовалютный магазин, что мужчина и сделал. А затем в начале марта ему указали адрес тайника с наркотиками.

Вступив в переписку с лицом под ником «Емирейтс», первую партию наркотической смеси мужчина должен был распространить в Московской области, что и сделал, но ему не заплатили и дали следующее задание.

Теперь мужчина договорился распространять в Липецке смесь с мефедроном в составе. Мужчина должен был приобретать смесь, хранить при себе и в машине «Рено Логан», фасовать на более мелкие партии и делать закладки, после чего скидывать их адреса сообщнику.

В городе Старая Купавна в Богородском городском округе Московской области перевозчик получил крупную партию наркотиков - 1210, 4 грамма смеси с мефедроном. Из этой партии мужчина сделал несколько закладок на улице Рубена Ибарурри в Липецке. А остальную часть наркотиков — 1152,92 грамма хранил при себе.

Но 31 марта мужчину на улице Рубена Ибарурри в Липецк задержали полицейские. В отделе полиции №6 у него в кармане нашли 0, 18 грамма наркотиков и ещё 1152, 74 грамма - в спортивной сумке. Смесь находилась в 32 полимерных пакетиках, обёрнутых фольгой.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, в суде мужчина признал вину. В результате его приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован в Липецкий областной суд.
3 672
#наркотики
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ссср

4 минуты назад
а до коих статья такой срок и давайте и без всяких удо и за хорошее поведение
ответить

Родина

17 минут назад
У него есть шанс исправиться,но он равен 1% из 100%,думаю все поняли где.
ответить

Однако

19 минут назад
Молодым освободится...
ответить

Еще в рубрике

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП на площади Мира
#ДТП #скорая помощь
Автомобиль скорой помощи попал в ДТП на площади Мира

35 минут назад

Происшествия
81-летний липчанин за миллион рублей выкупил родственницу у мошенников
#мошенничество
3
81-летний липчанин за миллион рублей выкупил родственницу у мошенников

сегодня, 15:59

Происшествия
Дочери дискредитировавшего ВС РФ врача назначили 300 часов обязательных работ за неуважение к суду
#неуважение #суд #оскорбление
9
Дочери дискредитировавшего ВС РФ врача назначили 300 часов обязательных работ за неуважение к суду

сегодня, 13:29

Происшествия
Ельчанин набросился с кулаками на машину соседа и повредил себе руку
#автомобиль #конфликт
2
Ельчанин набросился с кулаками на машину соседа и повредил себе руку

сегодня, 12:40

Происшествия
В заказнике поймали рыбаков с сетями и капканом
#рыбалка #браконьерство
6
В заказнике поймали рыбаков с сетями и капканом

сегодня, 12:03

Происшествия
Липчанин одолжил бывшему коллеге дорогие электроинструменты, а тот их не вернул
#присвоение
Липчанин одолжил бывшему коллеге дорогие электроинструменты, а тот их не вернул

сегодня, 11:53

Происшествия