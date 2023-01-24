27-летний мужчина позарился на зарплату в 2 миллиона рублей в месяц и сел на 9 лет

Его осудили за покушение на сбыт наркотиков.

Сегодня Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 27-летнему жителю Твери по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ за покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет) совместно и по предварительному сговору с неустановленным в ходе следствия лицом, в особо крупном размере, с целью получения дохода от незаконного сбыта наркотических средств.



В феврале 2022 года мужчина решил заработать перевозчиком наркотиков. Обещали очень высокую зарплату — около 2 миллионов рублей в месяц. Но чтобы начать работу, требовалось ещё и внести около 200 000 рублей на криптовалютный магазин, что мужчина и сделал. А затем в начале марта ему указали адрес тайника с наркотиками.



Вступив в переписку с лицом под ником «Емирейтс», первую партию наркотической смеси мужчина должен был распространить в Московской области, что и сделал, но ему не заплатили и дали следующее задание.



Теперь мужчина договорился распространять в Липецке смесь с мефедроном в составе. Мужчина должен был приобретать смесь, хранить при себе и в машине «Рено Логан», фасовать на более мелкие партии и делать закладки, после чего скидывать их адреса сообщнику.



В городе Старая Купавна в Богородском городском округе Московской области перевозчик получил крупную партию наркотиков - 1210, 4 грамма смеси с мефедроном. Из этой партии мужчина сделал несколько закладок на улице Рубена Ибарурри в Липецке. А остальную часть наркотиков — 1152,92 грамма хранил при себе.



Но 31 марта мужчину на улице Рубена Ибарурри в Липецк задержали полицейские. В отделе полиции №6 у него в кармане нашли 0, 18 грамма наркотиков и ещё 1152, 74 грамма - в спортивной сумке. Смесь находилась в 32 полимерных пакетиках, обёрнутых фольгой.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, в суде мужчина признал вину. В результате его приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.



Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован в Липецкий областной суд.