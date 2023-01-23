Судьбе назло: липецкий борец, которому не повезло со жребием, всё равно взял медаль ЦФО

Теперь Егору Путилину предстоит представлять нашу область в первенстве России.

С приключениями добирался воспитанник липецкой СШОР №9 Егор Путилин до пьедестала почета на первенстве ЦФО по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет в подмосковной Истре. В итоге наш земляк вырвал «бронзу» и выполнил свою главную задачу – пробился в финальный турнир первенства России.

А начиналось всё для воспитанника Сергея Яковлева с очень неудачного жребия. В весовой категории до 92 кг боролись 16 человек, и надо же такому случиться, что в первой же схватке Путилину выпало бороться с будущим победителем кандидатом в мастера спорта Артёмом Крайновым из Московской области.

Соперник оказался сильнее не только Егора, но и остальных участников и в дальнейшем уверенно взял «золото».

А Путилину пришлось перейти в так называемую утешительную сетку, где права на ошибку у него уже не было. В своей второй схватке наш борец уверенно разобрался с перворазрядником Иваном Козловым из Тулы, а затем в поединке за «бронзу» - с КМС Билалом Кадзовым из Подмосковья. Обоим соперникам Путилин не отдал ни одного балла, выиграв у каждого по 4:0.

«Серебряным» призёром стал Тихон Аршинов из Ярославской области, а «бронзу» с Путилиным разделил Константин Гончеров из Владимирской области.

Тренер нашего борца Сергей Яковлев рассказал, что 16-летний Путилин (17 ему исполнится летом) занимается у него с первого класса. В последнее время парень демонстрирует серьёзные успехи. Так, недавно он стал «серебряным» призёром представительного турнира в Туле.

По мнению директора СШОР №9 Юрия Шкарина, у Путилина есть шанс достойно представить нашу область на первенстве России в марте в Самаре. Главное, избежать таких капризов Фортуны, как в Истре – сразу попасть на сильнейшего борца.

В первенстве ЦФО не хватило одного шага до пьедестала и путёвки «на Россию» Александру Бунину (до 71 кг) и Павлу Ушакову (до 110 кг). Увы, они проиграли свои «бронзовые» схватки и завершили турнир на 5-х местах.

Липецкую греко-римскую борьбу в Истре достойно представил и тренер СШОР №9 судья всероссийской и международной категории Владимир Макаров, как всегда блестяще отработавший в качестве арбитра.



На фото Егор Путилин на 3-й ступени пьедестала в синем трико. в нижнем ряду в центре Владимир Макаров, справа в жёлтой олимпийке один из липецких тренеров Никита Шкарин

