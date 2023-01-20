Липецкая вечЁрка: конфликт в детсаду, драка школьниц и перепись бомжей

Сегодня, 20 января, стало известно о конфликте в детском саду, драке двух школьниц-данковчанок и Росстат рассказал о том, как переписывали бомжей.





— Такие методы в работе педагога неприемлемы, — написала Евгения Уваркина у себя в телеграм-канале.



Заведующая и воспитатель временно отстранены от работы, до выяснения всех обстоятельств. В городском департаменте образования дали телефоны: 30-96-01, 30-95-02. По ним можно позвонить, если родителям стало известно о неподобающем поведении воспитателей или нянечек по отношению к детям.



Читатели начали обсуждать новость, но не торопились осуждать педагогов. Некоторые, напротив, встали на их защиту.



— В каждом детсаду найдется невменяемый неадекватный сотрудник, которому место на скотном дворе, а не в детском учреждении, — уверен Попов Ю.



— А если в колледже замдиректора по воспитательной работе орёт, грубит и хамит, то куда обращаться? — спросил Вопрос.



— В садиках и школах пора уже к повсеместно камеры ставить, может, дело вовсе не в воспитателях и учителях! — встал на защиту педагогов Гость48.



— А как нынешние дети себя ведут, а родители? Может, детей тоже будем исключать из сада, поработайте в саду сначала с 7 до 19.00. Родителей нужно воспитывать, а потом уже детей! Не знаете, что бывает внутри сада. Раньше прислушивались к воспитателям, а сейчас. Безобразие, госпожа Уваркина, денёк поработайте в садике, а потом отстраняйте! — добавила Света.



В данковской школе











— Смотрим на молодое поколение, такое ощущение, что они не в школе учатся, а на зоне. Стоишь на остановке или едешь в автобусе, мат сплошной. Разговор на фене. Ничего русского у них нет. Короче, один Тик-Ток в голове, — написали Сселки.



Росстат опубликовал данные о жилищных условиях граждан страны. Оказалось, что в Липецкой области переписчики



По этим подсчетам Липецкая область вошла в число регионов с минимальным количеством бомжей. Меньше их только в Калмыкии. Там обнаружили только одного человека без определенного места жительства. Больше всего бомжей в Москве — 6 637 человек.



— Если бездомных в области два человека, то для кого открыт дом трудолюбия в мкр 16, дом ночного пребывания — улица 1 мая 70, отделение по стационарному обслуживанию центра социальной защиты на 36 мест? — спросил Неоднозначник.



В выходные температура наконец-то приблизится к той, какая должна быть зимой. По прогнозам синоптиков,



Врачи, кстати, сегодня подсчитали результаты вчерашних капризов природы и плохой работы дворников. С различными травмами В одном из детских садов Липецка воспитательница грубо схватила ребёнка и разговаривала с ним неподобающим тоном. Информация о конфликте дошла до мэра Липецка Евгении Уваркиной, которая сама является многодетной матерью.— Такие методы в работе педагога неприемлемы, — написала Евгения Уваркина у себя в телеграм-канале.Заведующая и воспитатель временно отстранены от работы, до выяснения всех обстоятельств. В городском департаменте образования дали телефоны: 30-96-01, 30-95-02. По ним можно позвонить, если родителям стало известно о неподобающем поведении воспитателей или нянечек по отношению к детям.Читатели начали обсуждать новость, но не торопились осуждать педагогов. Некоторые, напротив, встали на их защиту.— В каждом детсаду найдется невменяемый неадекватный сотрудник, которому место на скотном дворе, а не в детском учреждении, — уверен— А если в колледже замдиректора по воспитательной работе орёт, грубит и хамит, то куда обращаться? — спросил— В садиках и школах пора уже к повсеместно камеры ставить, может, дело вовсе не в воспитателях и учителях! — встал на защиту педагогов— А как нынешние дети себя ведут, а родители? Может, детей тоже будем исключать из сада, поработайте в саду сначала с 7 до 19.00. Родителей нужно воспитывать, а потом уже детей! Не знаете, что бывает внутри сада. Раньше прислушивались к воспитателям, а сейчас. Безобразие, госпожа Уваркина, денёк поработайте в садике, а потом отстраняйте! — добавилаВ данковской школе подрались шестиклассница и семиклассница . В соцсетях соседнего города сейчас активно обсуждается эта история. По данным GOROD48 две девочки поссорились, а третья пыталась заступиться за одну из них. Шестиклассница упала и ударилась головой о кафельный пол. Медсестра осмотрела пострадавшую ученицу и отпустила ее домой, но потом девочка почувствовала себя плохо. Мама обратилась к медикам и дочку госпитализировали. Сейчас инцидент проверяет полиция и прокуратура.— Смотрим на молодое поколение, такое ощущение, что они не в школе учатся, а на зоне. Стоишь на остановке или едешь в автобусе, мат сплошной. Разговор на фене. Ничего русского у них нет. Короче, один Тик-Ток в голове, — написалиРосстат опубликовал данные о жилищных условиях граждан страны. Оказалось, что в Липецкой области переписчики обнаружили только двух бомжей . Считали они их следующим образом: где таковых застали, там и опросили. Тех, кто на момент переписи находился в учреждениях социального и медицинского назначения не учитывали.По этим подсчетам Липецкая область вошла в число регионов с минимальным количеством бомжей. Меньше их только в Калмыкии. Там обнаружили только одного человека без определенного места жительства. Больше всего бомжей в Москве — 6 637 человек.— Если бездомных в области два человека, то для кого открыт дом трудолюбия в мкр 16, дом ночного пребывания — улица 1 мая 70, отделение по стационарному обслуживанию центра социальной защиты на 36 мест? — спросилВ выходные температура наконец-то приблизится к той, какая должна быть зимой. По прогнозам синоптиков, днем в Липецке будет до -5 градусов . Снега, правда, не ожидается.Врачи, кстати, сегодня подсчитали результаты вчерашних капризов природы и плохой работы дворников. С различными травмами к ним обратились 335 человек , в том числе 122 ребенка.