Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 7,7%

Коронавирусом заболел 31 человек.

На минувшей неделе в Липецкой области ОРВИ заболел 4701 человек, в том числе у 11 человек диагностирован грипп.По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, со 2 по 8 марта количество заболевших ОРВИ оказалось на 7,7% выше уровня предыдущей недели, но при этом показатель заболеваемости ниже уровня эпидпорога на 54%.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 63% всех случаев. Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирус гриппа H3N2.Коронавирусом за неделю заболел 31 человек, что на 16,2% ниже уровня предыдущей недели.