Здоровье
172
сегодня, 15:32
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 7,7%
Коронавирусом заболел 31 человек.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, со 2 по 8 марта количество заболевших ОРВИ оказалось на 7,7% выше уровня предыдущей недели, но при этом показатель заболеваемости ниже уровня эпидпорога на 54%.
Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 63% всех случаев. Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирус гриппа H3N2.
Коронавирусом за неделю заболел 31 человек, что на 16,2% ниже уровня предыдущей недели.
