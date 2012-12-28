На 10 улицах Липецка отключат холодную воду

11 марта «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся потребители 10 улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 14, 14/2, 16, 16/1, 16а, 16б, 20/3, 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б по улице Космонавтов, №№ 5, 7, 9 по улице Инженерной, №№ 9а, 11 по улице Спиртзаводской, №№ 1а, 1б, 1в, вл.1г, 3в, 7, 11, 12, 14 по проезду Осеннему, №№ 2б, 23/3, 23а, 32, 34а, 36а, 37, 41, 43, 44 по улице Фурманова, №№ 67/1, 73, 73/3, 75/2, 77, 79/2, 95 по улице Гагарина, № 24 по улице Ферросплавной, в частном секторе улиц Фурманова, Земной, Кленовой, Дорожной, проезда Осеннего.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.11 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 по улице Басинского, №№ 31, 34 по улице Васильковой, № 19 по улице Грушевой, №№ 13, 15, 31 по улице Дальней, № 5 по улице Земляничной, №№ 2, 20, 26, 34 по улице Ивовой, № 6а по улице Красивой, №№ 5, 9, 13, 20 по улице Лозовой, №№ 16, 18 по улице Нектарной, №№ 23, 27, 32, 34, 38а по улице Ореховой, № 7 по улице Радужной, № 34 по улице Ромашковой, № 4 по улице Фиалковой, № 8 по улице Черешневой, № 1 по улице Коммунистической, №№ 1, 1а, 2, 2а, 2г, 3, 4, 5 по улице Краснозаводской, № 43 по улице Фрунзе, обесточат улицы Барабанщикова, Бахаева, Знаменского, Полунина, садоводчества «Дачный-1», «Дачный-2», «Металлург-3», «Монтажник».