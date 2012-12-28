Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«И куда вы поехали сегодня? Надо предусматривать ситуацию-то»
Общество
Трое детей пострадали в пожаре на улице Шуминского
Происшествия
У пострадавших при пожаре на Шуминского подростков — ожоги тела и дыхательных путей
Происшествия
Хитрая работа в ПВЗ принесла 21-летней девушке 607 тысяч рублей
Происшествия
Женщина попала под колеса автомобиля 18-летнего водителя
Происшествия
8 марта женщина воткнула нож в грудь знакомого
Происшествия
Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Общество
8 марта липчанка отметила 100-летний юбилей
Общество
Потопы в Липецке: СК возбудил уголовное дело
Происшествия
91-летний пенсионер выпал с третьего этажа и погиб
Происшествия
Читать все
«Петропарк» мэрия намерена открыть ко Дню города
Общество
В ссоре из-за межи в ход пошёл брус: им сосед сломал рёбра 31-летней женщине
Происшествия
8 марта женщина воткнула нож в грудь знакомого
Происшествия
Липецк — на 54 месте в стране по площади строящегося жилья на человека
Общество
Соседи забили тревогу: за вскрытой дверью обнаружили труп
Происшествия
«Помнишь кто это? Сегодня в аварию попал»
Происшествия
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 7,7%
Здоровье
В Ельце выявили фальшивую тысячерублёвую купюру
Происшествия
На 10 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
91-летний пенсионер выпал с третьего этажа и погиб
Происшествия
Читать все
Общество
909
сегодня, 17:00

На 10 улицах Липецка отключат холодную воду

11 марта «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся потребители 10 улиц, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 14, 14/2, 16, 16/1, 16а, 16б, 20/3, 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б по улице Космонавтов, №№ 5, 7, 9 по улице Инженерной, №№ 9а, 11 по улице Спиртзаводской, №№ 1а, 1б, 1в, вл.1г, 3в, 7, 11, 12, 14 по проезду Осеннему, №№ 2б, 23/3, 23а, 32, 34а, 36а, 37, 41, 43, 44 по улице Фурманова, №№ 67/1, 73, 73/3, 75/2, 77, 79/2, 95 по улице Гагарина, № 24 по улице Ферросплавной, в частном секторе улиц Фурманова, Земной, Кленовой, Дорожной, проезда Осеннего. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

11 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 по улице Басинского, №№ 31, 34 по улице Васильковой, № 19 по улице Грушевой, №№ 13, 15, 31 по улице Дальней, № 5 по улице Земляничной, №№ 2, 20, 26, 34 по улице Ивовой, № 6а по улице Красивой, №№ 5, 9, 13, 20 по улице Лозовой, №№ 16, 18 по улице Нектарной, №№ 23, 27, 32, 34, 38а по улице Ореховой, № 7 по улице Радужной, № 34 по улице Ромашковой, № 4 по улице Фиалковой, № 8 по улице Черешневой, № 1 по улице Коммунистической, №№ 1, 1а, 2, 2а, 2г, 3, 4, 5 по улице Краснозаводской, № 43 по улице Фрунзе, обесточат улицы Барабанщикова, Бахаева, Знаменского, Полунина, садоводчества «Дачный-1», «Дачный-2», «Металлург-3», «Монтажник».

отключения
0
0
2
2
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить