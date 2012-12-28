Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Общество
909
сегодня, 17:00
На 10 улицах Липецка отключат холодную воду
11 марта «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся потребители 10 улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
11 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 по улице Басинского, №№ 31, 34 по улице Васильковой, № 19 по улице Грушевой, №№ 13, 15, 31 по улице Дальней, № 5 по улице Земляничной, №№ 2, 20, 26, 34 по улице Ивовой, № 6а по улице Красивой, №№ 5, 9, 13, 20 по улице Лозовой, №№ 16, 18 по улице Нектарной, №№ 23, 27, 32, 34, 38а по улице Ореховой, № 7 по улице Радужной, № 34 по улице Ромашковой, № 4 по улице Фиалковой, № 8 по улице Черешневой, № 1 по улице Коммунистической, №№ 1, 1а, 2, 2а, 2г, 3, 4, 5 по улице Краснозаводской, № 43 по улице Фрунзе, обесточат улицы Барабанщикова, Бахаева, Знаменского, Полунина, садоводчества «Дачный-1», «Дачный-2», «Металлург-3», «Монтажник».
0
0
2
2
1
Комментарии