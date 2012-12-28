Соседи забили тревогу: за вскрытой дверью обнаружили труп

Пенсионерка две недели не выходила из дома, а дверь была заперта изнутри.

Сегодня днём в деревне Копцевы Хутора Липецкого округа к спасателям обратились соседи и дальний родственник пенсионерки, которая долго не выходила из квартиры и не давала о себе знать около двух недель. При этом дверь была заперта изнутри.Как рассказали GOROD48 в УГПСС Липецкой области, дежурная смена аварийно-спасательного отряда Липецкой области вскрыла дверь в квартире. Но, к сожалению, внутри обнаружили уже труп 76-летней женщины. Судя по всему, она умерла ещё несколько дней назад и до этого болела — на прикроватной тумбочке нашли таблетки.