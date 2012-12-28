Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Происшествия
1546
сегодня, 17:15
4
Соседи забили тревогу: за вскрытой дверью обнаружили труп
Пенсионерка две недели не выходила из дома, а дверь была заперта изнутри.
Как рассказали GOROD48 в УГПСС Липецкой области, дежурная смена аварийно-спасательного отряда Липецкой области вскрыла дверь в квартире. Но, к сожалению, внутри обнаружили уже труп 76-летней женщины. Судя по всему, она умерла ещё несколько дней назад и до этого болела — на прикроватной тумбочке нашли таблетки.
0
17
1
1
2
Комментарии (4)