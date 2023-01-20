В Липецке отстранены от работы заведующая и воспитатель детского сада за грубое обращение с ребёнком

Проводится проверка.

Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина рассказала в своём Telegram-канале, что в одном из детских садов Липецка произошёл крайне неприятный инцидент. Воспитатель вёл себя неподобающим образом по отношению к ребёнку.



«Такие методы в работе педагога неприемлемы. Встретилась с родителями и коллективом садика. Детально обсудили случившиеся. Поручила департаменту образования провести тщательную проверку и принять меры. Очень горько осознавать, что сегодня, когда мы говорим о серьёзном уровне липецкого образования и победах на всероссийском уровне, подобное всё ещё происходит», - отметила Евгения Уваркина.



Как пояснили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, воспитатель грубо схватила ребёнка и разговаривала с ним неподобающим тоном. Сейчас и воспитатель, и заведующая дошкольным учреждением временно отстранены от работы для выяснения всех обстоятельств происшествия. В детском саду началась внутренняя поверка со стороны департамента образования, правоохранительные органы в ней не участвуют.



Если родителям стало известно о неподобающем поведении воспитателей или нянечек по отношению к детям, их просят обращаться в департамент образования по телефонам 30-96-01, 30-95-02. Каждый случай будут разбирать, виновных накажут.



