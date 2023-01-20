Происшествия

сегодня, 14:40

В Липецке отстранены от работы заведующая и воспитатель детского сада за грубое обращение с ребёнком

14 2496
#дети
6
В Липецке отстранены от работы заведующая и воспитатель детского сада за грубое обращение с ребёнком

Проводится проверка.

Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина рассказала в своём Telegram-канале, что в одном из детских садов Липецка произошёл крайне неприятный инцидент. Воспитатель вёл себя неподобающим образом по отношению к ребёнку.

«Такие методы в работе педагога неприемлемы. Встретилась с родителями и коллективом садика. Детально обсудили случившиеся. Поручила департаменту образования провести тщательную проверку и принять меры. Очень горько осознавать, что сегодня, когда мы говорим о серьёзном уровне липецкого образования и победах на всероссийском уровне, подобное всё ещё происходит», - отметила Евгения Уваркина.

Как пояснили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, воспитатель грубо схватила ребёнка и разговаривала с ним неподобающим тоном. Сейчас и воспитатель, и заведующая дошкольным учреждением временно отстранены от работы для выяснения всех обстоятельств происшествия.  В детском саду началась внутренняя поверка со стороны департамента образования, правоохранительные органы в ней не участвуют.

Если родителям стало известно о неподобающем поведении воспитателей или нянечек по отношению к детям, их просят обращаться в департамент образования по телефонам 30-96-01, 30-95-02. Каждый случай будут разбирать, виновных накажут.

 
14 2496
#дети
6

Комментарии (14)

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Игорь

4 минуты назад
Света, так не работайте. Раньше воспитатели были по призванию, любили детей. Учились этому. А сейчас курсы прошли и все, воспитатель.
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Мария

16 минут назад
Света, вы видели видео?
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Сотрудник

19 минут назад
Попов Ю., а еще в каждом детском саду найдётся неадекватный родитель, да еще и не один. Их как проверить?
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Но

37 минут назад
И есть родители, которые из пальца проблему высосут.
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Для Вопроса ответ

42 минуты назад
В обком КПРФ позвоните, может помогут.
ответить

Ответ

43 минуты назад
гость48, ты еще скажи в школьных столовых и кухнях с открытым доступом и разрешением супер HD .
ответить

гость48

49 минут назад
в садиках и школах пора уже к повсеместно камеры ставить,может дело вовсе не в воспитателях и учителях!!
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Animal planet.

52 минуты назад
Детишки кого хочешь выведут из себя.
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Света

56 минут назад
А как нынешние дети себя ведут.. А родители, может детей тоже будем исключать из сада, по работайте в саду сначала с 7 до 19.00. Родителей нужно воспитывать, а потом уже детей! Незнаете что бывает внутри сада.. Раньше прислушивались к воспитателям, а сейчас.. Безобразие, госпожа Уваркина денёк поработайте в садике, а потом отстраняйте!
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Попов Ю.

57 минут назад
в каждом детсаду найдется невменяемый неадекватный сотрудник, которому место на скотном дворе, а не в детском учреждении
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