Погода в Липецке

сегодня, 16:33

В Липецкую область вернутся дневные «минусовые» температуры

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#погода #
В Липецкую область вернутся дневные «минусовые» температуры

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием западной периферии антициклона, существенных осадков не прогнозируется. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-6 градусов мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 января в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -4 до +1 градусов, днем – от -1 до -6 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от -5 до -7 градусов, днем она составит от -3 до -5 градусов.

День 21 января стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 36 градусов мороза.
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#погода #

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