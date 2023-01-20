сегодня, 16:33
В Липецкую область вернутся дневные «минусовые» температуры
В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием западной периферии антициклона, существенных осадков не прогнозируется. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-6 градусов мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от -5 до -7 градусов, днем она составит от -3 до -5 градусов.
День 21 января стал самым теплым в Липецке в 1948 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 36 градусов мороза.