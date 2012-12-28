Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Праздник не удался: 8 марта пьяный водитель попытался откупиться взяткой в 30 000 рублей
«Помнишь кто это? Сегодня в аварию попал»
Ельчанин перешёл по ссылке-заманухе и лишился 45 000 рублей.
43-летнего липчанина обманули на 48 900 рублей при покупке колёс через Telegram.
32-летний мужчина 7 марта хотел заказать интим-услуги и отправил мошенникам 82 000 рублей.
А 42-летний мужчина получил якобы от знакомого просьбу одолжить денег вместе со ссылкой, перешёл по ней и лишился 5 900 рублей.
