«Помнишь кто это? Сегодня в аварию попал»

Ельчанин перешёл по ссылке-заманухе и лишился 45 000 рублей.

Жителей Липецкой области продолжают разводить по схеме с условным названием «Посмотри ДТП». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в минувшие выходные таким образом обманули 48-летнего ельчанина. Мужчина перешёл по ссылке-заманухе, мошенники получили доступ к данным его кредитной банковской карты и похитили с неё 45 000 рублей.43-летнего липчанина обманули на 48 900 рублей при покупке колёс через Telegram.32-летний мужчина 7 марта хотел заказать интим-услуги и отправил мошенникам 82 000 рублей.А 42-летний мужчина получил якобы от знакомого просьбу одолжить денег вместе со ссылкой, перешёл по ней и лишился 5 900 рублей.