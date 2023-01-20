Общество
56 минут назад
Переписчики нашли в Липецкой области всего двух бездомных
Стали известные некоторые интересные результаты переписи 2020-2021 года
Так, например, Росстат опубликовал данные о жилищных условиях граждан страны. В них содержатся сведения и о бездомных. Считали «бомжей» переписчики следующим образом: где таковых застали, там и опросили, и зафиксировали. Не учитывались те, кто на момент переписи находился в учреждениях социального и медицинского назначения.
Итогом таких подсчетов стали такие данные: самое наименьшее количество бездомных зафиксировано в Калмыкии -1, и в Липецкой области — 2.
Не нашли «бомжей» вообще в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Чечне, в Воронежской, Калужской, Брянской, Курской областях, Ненецком АО.
Самое большое количество бездомных зарегистрировано в Москве — 6637. В Омской области — 441 человек, Иркутской— 347, Республике Коми — 297, Самарской области — 255, Кемеровской — 246, Амурской — 243, Свердловской — 241, в Крыму — 208, Ханты-Мансийском автономном округе — 151, сообщает Newsomsk.ru.
Итогом таких подсчетов стали такие данные: самое наименьшее количество бездомных зафиксировано в Калмыкии -1, и в Липецкой области — 2.
Не нашли «бомжей» вообще в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Чечне, в Воронежской, Калужской, Брянской, Курской областях, Ненецком АО.
Самое большое количество бездомных зарегистрировано в Москве — 6637. В Омской области — 441 человек, Иркутской— 347, Республике Коми — 297, Самарской области — 255, Кемеровской — 246, Амурской — 243, Свердловской — 241, в Крыму — 208, Ханты-Мансийском автономном округе — 151, сообщает Newsomsk.ru.
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