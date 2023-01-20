Общество

56 минут назад

Переписчики нашли в Липецкой области всего двух бездомных

3 468
#перепись #
Переписчики нашли в Липецкой области всего двух бездомных

Стали известные некоторые интересные результаты переписи 2020-2021 года

Так, например, Росстат опубликовал данные о жилищных условиях граждан страны. В них содержатся сведения и о бездомных. Считали «бомжей» переписчики следующим образом: где таковых застали, там и опросили, и зафиксировали. Не учитывались те, кто на момент переписи находился в учреждениях социального и медицинского назначения.

Итогом таких подсчетов стали такие данные: самое наименьшее количество бездомных зафиксировано в Калмыкии -1, и в Липецкой области — 2.

Не нашли «бомжей» вообще в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Чечне, в Воронежской, Калужской, Брянской, Курской областях, Ненецком АО.

Самое большое количество бездомных зарегистрировано в Москве — 6637. В Омской области — 441 человек, Иркутской— 347, Республике Коми — 297, Самарской области — 255, Кемеровской — 246, Амурской — 243, Свердловской — 241, в Крыму — 208, Ханты-Мансийском автономном округе — 151, сообщает Newsomsk.ru.


3 468
#перепись #

Комментарии (3)

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123

7 минут назад
ходили по квартирам, а бездомные в подвалах живут! Не там искали просто
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алекс

31 минуту назад
интересно население страны сколько всего .
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однако

36 минут назад
большую работу проделали
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