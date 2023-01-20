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Докатились: с травмами к медикам попали 335 жителей Липецка
Только в травмпункт областной детской больницы вчера мамы, папы, бабушки и дедушки привели 122 детей с переломами, вывихами и растяжениями, полученных на обледеневших улицах.
– Это потолок! Такого потока обращений у нас зимой еще не было! – эмоционально описала GOROD48 вчерашний день заведующая травмпунктом Татьяна Моисеева.
Самый большой наплыв пациентов случился утром – когда в детские сады и школы пошли дети. К середине дня, когда МБУ «Управление благоустройства Липецка» и дворники управляющих компаний посыпали улицы и пешеходные дорожки солью и песком, поток травмированных значительно сократился.
Весь день коллектив травмпункта областной детской больницы работал как на конвейере: рентген – гипс – следующий пациент. Одному мальчику, сломавшему лодыжку, предстоит хирургическое вмешательство: его госпитализировали.
С перегрузкой на 15% по сравнению с обычными днями по обращениям получивших травмы на улицах города сработала вчера «скорая помощь». Это – данные главврача ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Александра Игнатовского. По телефону вызова служб экстренного реагирования 112 прошла информация о 17 упавших на «стеклянных» тротуарах пешеходах, из которых трое потеряли сознание, получив ушибы головы. Семь человек из этих пострадавших были госпитализированы.
Большинство травмированных, конечно, самостоятельно добирались до трех липецких травмпунктов, работающих круглосуточно при больнице скорой медицинской помощи №1, больнице №3 «Свободный сокол» и больнице №4 «Липецк-Мед».
Все три травмпункта работали с перегрузками по сравнению с обычными днями. Так, только в травмпункте больницы №4 «Липецк-Мед», по словам его заведующего Дмитрия Соколова, вчера оказали помощь 101 травмированному. Из них 81 пациент ушел домой, а 20 были госпитализированы – простым наложением гипса их переломы и порванные связки вылечить невозможно. Такого дня в своей практике Дмитрий Соколов не помнит. В травмпункт на Соколе обратились 50 травмированных, в травмпункт на 8-ом микрорайоне – 82.
Итого вчера с травмами к медикам попали 335 жителей Липецка.
Напомним, что вчера начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрий Пушилин получил предупреждение от прокурора за скользкие дороги. В свою очередь, выступая в горсовете, руководитель муниципального коммунального предприятия сообщил, что МБУ не хватает половины дворников, убирающих тротуары, очищающих от снега и льда тротуары, пешеходные переходы через дороги и остановки общественного транспорта.
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