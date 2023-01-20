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Докатились: с травмами к медикам попали 335 жителей Липецка

16 2053
#гололед
4
Докатились: с травмами к медикам попали 335 жителей Липецка

Только в травмпункт областной детской больницы вчера мамы, папы, бабушки и дедушки привели 122 детей с переломами, вывихами и растяжениями, полученных на обледеневших улицах.

Вчера, в «ледяной четверг», в травмпункте областной детской больницы был аншлаг. Мамы, папы, бабушки и дедушки привезли туда 122 детей с переломами, вывихами и растяжениями, полученных на покрытых ледяной глазурью улицах Липецка.

– Это потолок! Такого потока обращений у нас зимой еще не было! – эмоционально описала GOROD48 вчерашний день заведующая травмпунктом Татьяна Моисеева.

Самый большой наплыв пациентов случился утром – когда в детские сады и школы пошли дети. К середине дня, когда МБУ «Управление благоустройства Липецка» и дворники управляющих компаний посыпали улицы и пешеходные дорожки солью и песком, поток травмированных значительно сократился.

Весь день коллектив травмпункта областной детской больницы работал как на конвейере: рентген – гипс – следующий пациент. Одному мальчику, сломавшему лодыжку, предстоит хирургическое вмешательство: его госпитализировали.

С перегрузкой на 15% по сравнению с обычными днями по обращениям получивших травмы на улицах города сработала вчера «скорая помощь». Это – данные главврача ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Александра Игнатовского. По телефону вызова служб экстренного реагирования 112 прошла информация о 17 упавших на «стеклянных» тротуарах пешеходах, из которых трое потеряли сознание, получив ушибы головы. Семь человек из этих пострадавших были госпитализированы.

Большинство травмированных, конечно, самостоятельно добирались до трех липецких травмпунктов, работающих круглосуточно при больнице скорой медицинской помощи №1, больнице №3 «Свободный сокол» и больнице №4 «Липецк-Мед».

Все три травмпункта работали с перегрузками по сравнению с обычными днями. Так, только в травмпункте больницы №4 «Липецк-Мед», по словам его заведующего Дмитрия Соколова, вчера оказали помощь 101 травмированному. Из них 81 пациент ушел домой, а 20 были госпитализированы – простым наложением гипса их переломы и порванные связки вылечить невозможно. Такого дня в своей практике Дмитрий Соколов не помнит. В травмпункт на Соколе обратились 50 травмированных, в травмпункт на 8-ом микрорайоне – 82.

Итого вчера с травмами к медикам попали 335 жителей Липецка.

Напомним, что вчера начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрий Пушилин получил предупреждение от прокурора за скользкие дороги. В свою очередь, выступая в горсовете, руководитель муниципального коммунального предприятия сообщил, что МБУ не хватает половины дворников, убирающих тротуары, очищающих от снега и льда тротуары, пешеходные переходы через дороги и остановки общественного транспорта.
16 2053
#гололед
4

Комментарии (17)

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Желябова

10 минут назад
Самое интересное,что на Зегеля,на велодорожке,закатанной простым асфальтом,наледь сошла при малейшем потеплении,а рядом на плитке,держится вторые сутки. Естественно никто эту наледь не убирает и не посыпает ничем.
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МестныйЯ

16 минут назад
Незнайка, равнодушие, злоба и отвращение всё больше впитывается в нас. Это не лечится самими людьми, для этого надо создать благоприятные окружающие факторы, а таких в нашей стране при таком правлении в ближайшее время не предвидится, увы.
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Веселый

22 минуты назад
Пока надо бордюрами все обложить,а дороги они всю жизнь были бедой
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Веселый

23 минуты назад
Для Москвы это не статистика даже на миллионый город, Без гололеда по статистикн больше носы разбивают
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Пескоструй

25 минут назад
По отчетам высыпано на улицы 100500 тонн песка. Два раза. Два раза утром и два раза вечером И в обед три раза ... Выплата бонусов за невинанный высып писка произведен всем работникам мерии в двойном размере. Два раза. ...
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первый

29 минут назад
песок по дворам привезите .сами посыпим.
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Незнайка

31 минуту назад
Убитый город во всех отношениях-архитектурном, моральном, финансовом. Самый страшный порок-равнодушие во всем и ко всему. Тут песок слабо поможет, тут души лечить нужно.
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Елена

33 минуты назад
Вот если отсудить у администрации города все издержки, может тогда стали бы предпринимать какие-то действия и решения! А так всем все равно...
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Гость

38 минут назад
24-00 ни где ни каким песком никто не посыпал! Везде каток, полный абзац. Надо заставить Брехло оплатить все больничные, может такого и не повторится.
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Гость

39 минут назад
Достойную зарплату платить нужно дворникам, чтобы хватало рабочих.
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