В Липецкой области ученица школы попала в больницу после драки с семиклассницей

В Данкове подрались шестиклассница и семиклассница. Младшая попала в больницу с разбитой головой, а по пути в стационар вела «live»

Данковский паблик сообщил об инциденте произошедшем в одной из школ города - 18 января подрались шестиклассница и семиклассница, после которой ученица 6 класса была доставлена в липецкую областную детскую больницу с травмой головы.История бурно обсуждается. Родители, как водится, устроили словесную перепалку в соцсетях. Выложили видео пострадавшей девочки, которая свою госпитализацию активно освещала в «Тик-токе».Судя по репортажу, физических, да и моральных страданий девочка особо не испытывала, показываясь в кадре, и делая пальцами «козу».Как стало известно GOROD48, две девочки поссорились, третья стала заступаться за одну из них. В результате шестиклассница упала и ударилась головой о кафельный пол. Медсестра осмотрела пострадавшую ученицу, после чего девочка пошла домой, где себя плохо почувствовала. Мама обратилась к медикам и дочку госпитализировали. Инцидент проверяет полиция и прокуратура.- По поручению прокуратуры Липецкой области межрайонная прокуратура проводит проверку обстоятельств инцидента в одной из школ Данкова, в результате которого школьница получила травму. В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам случившегося, состоянию профилактики правонарушений подростков в образовательном учреждении. В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.