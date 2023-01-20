Происшествия

34 минуты назад

В Липецкой области ученица школы попала в больницу после драки с семиклассницей

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#драка #школьницы
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В Липецкой области ученица школы попала в больницу после драки с семиклассницей

В Данкове подрались шестиклассница и семиклассница. Младшая попала в больницу с разбитой головой, а по пути в стационар вела «live»

Данковский паблик сообщил об инциденте произошедшем в одной из школ города - 18 января подрались шестиклассница и семиклассница, после которой ученица 6 класса была доставлена в липецкую областную детскую больницу с травмой головы.

История бурно обсуждается. Родители, как водится, устроили словесную перепалку в соцсетях. Выложили видео пострадавшей девочки, которая свою госпитализацию активно освещала в «Тик-токе».

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Судя по репортажу, физических, да и моральных страданий девочка особо не испытывала, показываясь в кадре, и делая пальцами «козу».

Как стало известно GOROD48, две девочки поссорились, третья стала заступаться за одну из них. В результате шестиклассница упала и ударилась головой о кафельный пол. Медсестра осмотрела пострадавшую ученицу, после чего девочка пошла домой, где себя плохо почувствовала. Мама обратилась к медикам и дочку госпитализировали. Инцидент проверяет полиция и прокуратура.

- По поручению прокуратуры Липецкой области межрайонная прокуратура проводит проверку обстоятельств инцидента в одной из школ Данкова, в результате которого школьница получила травму. В ходе проверки будет дана правовая оценка обстоятельствам случившегося, состоянию профилактики правонарушений подростков в образовательном учреждении. В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.


1 753
#драка #школьницы
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Комментарии (1)

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Ссёлки

20 минут назад
Смотрим на молодое поколение,такое ощущение ,что они не в школе учатся,а на зоне.Стоишь на остановке,или едешь в автобусе,мат сплошной.Разговор на фене.Ничего русского у них нет.Короче ,один тик ток в голове.
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