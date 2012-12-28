Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
В ссоре из-за межи в ход пошёл брус: им сосед сломал рёбра 31-летней женщине
Соседку пенсионер ударил не менее шести раз.
«По версии следствия, вечером 12 июля прошлого года 74-летний мужчина возле своего дома нанес 31-летней соседке не менее шести ударов деревянным брусом. Женщина получила переломы ребер и кровоподтеки», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Пенсионеру теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
Похожая история ранее произошла в Лебедянском округе, но там во время ссоры из-за межи в ход пошла тяпка. По версии следствия, семьи 71-летнего лебедянца и его соседей постоянно спорили о границах земельных участков, что приводило к конфликтам. В мае прошлого года 71-летний обвиняемый вышел из дома и увидел ссору дочери с соседями. Пенсионер решил вмешаться в конфликт: взял тяпку и ударил её металлической частью по голове соседа, стоявшего у границы участков. Пострадавшему диагностировали ушибленную рану лба.
