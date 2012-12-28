Все новости
Происшествия
сегодня, 16:54
В ссоре из-за межи в ход пошёл брус: им сосед сломал рёбра 31-летней женщине

Соседку пенсионер ударил не менее шести раз.

74-летнего жителя Елецкого округа будут судить за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью соседки (по пункту «з» части второй статьи 112 УК РФ). Причиной конфликта между соседями стало решение молодой семьи отмежевать свой земельный участок и установить его точные границы.

«По версии следствия, вечером 12 июля прошлого года 74-летний мужчина возле своего дома нанес 31-летней соседке не менее шести ударов деревянным брусом. Женщина получила переломы ребер и кровоподтеки», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Пенсионеру теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Похожая история ранее произошла в Лебедянском округе, но там во время ссоры из-за межи в ход пошла тяпка. По версии следствия, семьи 71-летнего лебедянца и его соседей постоянно спорили о границах земельных участков, что приводило к конфликтам. В мае прошлого года 71-летний обвиняемый вышел из дома и увидел ссору дочери с соседями. Пенсионер решил вмешаться в конфликт: взял тяпку и ударил её металлической частью по голове соседа, стоявшего у границы участков. Пострадавшему диагностировали ушибленную рану лба.
конфликт
побои
Комментарии (11)

Александр Н.
14 минут назад
Совсем с головой плохо, теперь будет время всё обдумать.
Ответить
селянин
23 минуты назад
А некоторые говорят, что земля никому не нужна.
Ответить
Нервная мать
24 минуты назад
Адрес сказать, где земли полно плодородной? На Дальний Восток ехать не нужно! Почти все отдаленные районы Липецкой области: Добринский, Усманский, Воловский..Приезжай- живи--не хочу.. Земли -во! Заброшенных домов - во! У каждого такого дома по 40-50 соток! Но никто не едет. Работать негде, больниц, школ нет, автобусы не ходят даже в райцентр.
Ответить
Да
26 минут назад
Старое поколение , еще помнит моральные устои СССР, сейчас молодежь уже не такая
Ответить
Ещё случай,
36 минут назад
лет 15 назад был. Одна ж-на, под 80, говорит про другого пенсионера, тоже под 80: --"Он выкопал у меня всю морковку". "А откуда же Вы узнали, что это он её выкопал?" -- " А я видела, как он возле моей дачи проходил.."
Ответить
Очевидец
сегодня, 17:16
Всю жизнь из-за межи ссоры были. Люди с косами друг на друга шли.
Ответить
Елена
сегодня, 17:16
Совсем одурели.
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 17:14
К сожалению, многие не хотят слушать и договариваться. Что старые, что молодые.
Ответить
Гаврила с ЛТЗ
сегодня, 17:02
Земли им мало езжайте на Дальний Восток там гектар дают.
Ответить
Очевидец
сегодня, 17:18
Дают- то дают, да непригодна она для земледелия.
Ответить
Гость
30 минут назад
Дают- то дают, да непригодна она для земледелия. Очень даже пригодна
Ответить
