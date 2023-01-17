Хозяин покусавшей 8-летнего мальчика собаки должен выплатить ему 50 000 рублей

У ребёнка остались ссадины и кровоподтеки на лице, шее и предплечье.

12 августа прошлого года на детской площадке во дворе дома №89 по улице Коммунаров в Ельце хозяйская собака напала на 8-летнего мальчика. У ребёнка остались ссадины и кровоподтеки на лице, шее и предплечье.



Елецкий городской суд взыскал в пользу ребёнка компенсацию морального вреда за укус собаки. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в суд в интересах ребёнка обратился прокурор Ельца. С хозяина собаки он потребовал в качестве компенсации морального вреда 50 тысяч рублей, и суд удовлетворил эти требования.



Заочное решение ещё не вступило в силу.