сегодня, 14:52
В Липецке клиента подозревают в покушении на убийство проститутки
Истязание женщины завершилось благодаря тому, что во входную дверь стала громко стучать её коллега по работе, которую мужчина не выбрал.
По версии следствия, 19 апреля прошлого года в период с 21:30 до 24:00 года на съемную квартиру к мужчине приехали две проститутки, одну из них — 35-летнюю женщину он выбрал около подъезда, другая вместе с водителем осталась дожидаться коллегу в машине.
Стоимость свидания продолжительностью 1 час составляла 4 000 рублей. Мужчина сказал, что половину суммы он переведёт сразу, а ещё 2 000 рублей — когда они поднимутся в квартиру, и деньги ему скинет друг. На этом и договорились.
Но в квартире между мужчиной и женщиной возник конфликт: мужчина сразу схватил женщину за шею, а она стала вырываться. Мужчина также таскал потерпевшую за волосы, вырвал клок, и не менее одного раза ударил головой о выложенный керамической плиткой пол.
В какой-то момент женщина потеряла сознание, и через некоторое время очнулась на полу на спине. Её лицо и руки были в крови, а сама она была совершенно голая, и где её одежда - не знала. Увидев открытую дверь, ведущую на балкон, женщина резко побежала туда и начала кричать: «Помогите, убивают».
Затем мужчина не менее 10 раз ударил женщину головой о перила балкона, а потом нанес не менее 6 ударов кулаками и ногами по голове, туловищу, рукам и ногам.
Также мужчину подозревают в том, что с балкона он затащил свою жертву в ванную комнату и потребовал, чтобы она села в ванну со словами: «Сейчас будешь топиться». При этом в руках истязателя женщина заметила верёвку. Следствие полагает, что в ванной мужчина взял женщину левой рукой за горло и придавил её к стене.
В результате женщина лёгкого поведения получила открытую черепно-мозговую травму: переломы височной и теменной костей с переходом на основание черепа, ушиб головного мозга, кровоподтёки на левых руке и плече, правых бедре и колене, контузии глазных яблок, ссадины на лбу и лице.
Истязание женщины завершилось благодаря тому, что во входную дверь квартиры стал кто-то громко стучать. Тогда мужчина отпустил женщину и выбежал на балкон. Как оказалось, он спрыгнул с четвёртого этажа и скрылся. Позже он был задержан в Московской области.
Женщина же схватила ключи и открыла входную дверь квартиры, увидев там коллегу по работе. После этого женщина вернулась домой, где пробыла на 22 апреля. А 22 апреля ей стало плохо и она обратилась в Липецкую городскую больницу №4 «Липецк-Мед». Её госпитализировали. На лечении она находилась до 13 мая.
В ходе следствия мужчина признал вину только в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей, пояснив, что не хотел ее убивать. Тем не менее, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ.
Видимо
не-а че
Нерв
Внушаемый
Катя
Герой наверняка
Витек
ЮВП
Ляля
Липчанка