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В Липецке клиента подозревают в покушении на убийство проститутки

11 2200
#проституция #покушение на убийство
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В Липецке клиента подозревают в покушении на убийство проститутки

Истязание женщины завершилось благодаря тому, что во входную дверь стала громко стучать её коллега по работе, которую мужчина не выбрал.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, заместитель прокурора Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение в отношении ранее неоднократно судимого проживающего в Московской области 29-летнего уроженца Республики Марий Эл по факту покушения на убийство оказывающей сексуальные услуги «по вызову» липчанки.

По версии следствия, 19 апреля прошлого года в период с 21:30 до 24:00 года на съемную квартиру к мужчине приехали две проститутки, одну из них — 35-летнюю женщину он выбрал около подъезда, другая вместе с водителем осталась дожидаться коллегу в машине.

Стоимость свидания продолжительностью 1 час составляла 4 000 рублей. Мужчина сказал, что половину суммы он переведёт сразу, а ещё 2 000 рублей — когда они поднимутся в квартиру, и деньги ему скинет друг. На этом и договорились.

Но в квартире между мужчиной и женщиной возник конфликт: мужчина сразу схватил женщину за шею, а она стала вырываться. Мужчина также таскал потерпевшую за волосы, вырвал клок, и не менее одного раза ударил головой о выложенный керамической плиткой пол.

В какой-то момент женщина потеряла сознание, и через некоторое время очнулась на полу на спине. Её лицо и руки были в крови, а сама она была совершенно голая, и где её одежда - не знала. Увидев открытую дверь, ведущую на балкон, женщина резко побежала туда и начала кричать: «Помогите, убивают».

Затем мужчина не менее 10 раз ударил женщину головой о перила балкона, а потом нанес не менее 6 ударов кулаками и ногами по голове, туловищу, рукам и ногам.

Также мужчину подозревают в том, что с балкона он затащил свою жертву в ванную комнату и потребовал, чтобы она села в ванну со словами: «Сейчас будешь топиться». При этом в руках истязателя женщина заметила верёвку. Следствие полагает, что в ванной мужчина взял женщину левой рукой за горло и придавил её к стене.

В результате женщина лёгкого поведения получила открытую черепно-мозговую травму: переломы височной и теменной костей с переходом на основание черепа, ушиб головного мозга, кровоподтёки на левых руке и плече, правых бедре и колене, контузии глазных яблок, ссадины на лбу и лице.

Истязание женщины завершилось благодаря тому, что во входную дверь квартиры стал кто-то громко стучать. Тогда мужчина отпустил женщину и выбежал на балкон. Как оказалось, он спрыгнул с четвёртого этажа и скрылся. Позже он был задержан в Московской области.

Женщина же схватила ключи и открыла входную дверь квартиры, увидев там коллегу по работе. После этого женщина вернулась домой, где пробыла на 22 апреля. А 22 апреля ей стало плохо и она обратилась в Липецкую городскую больницу №4 «Липецк-Мед». Её госпитализировали. На лечении она находилась до 13 мая.

В ходе следствия мужчина признал вину только в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей, пояснив, что не хотел ее убивать. Тем не менее, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ.
11 2200
#проституция #покушение на убийство
3

Комментарии (11)

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Видимо

2 минуты назад
До этого начитался новостей про дорогостоящие страховки проституток и решил проверить как работает эта страховка
ответить

не-а че

14 минут назад
Издержки профессии...
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Нерв

20 минут назад
Сочувствую девушке, надеюсь извращенец получит свое. Но почему ситуация описывается так просто. Неужели у нас проституция легализована? Неужели правоохранители не будут раскручивать ситуацию дальше?
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Внушаемый

34 минуты назад
Спрыгнул с четвертого этажа и скрылся ! Что за Терминатор !
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Катя

36 минут назад
А как он спрыгнул с 4 этажа и убежал?! Он что -супермен?!
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Герой наверняка

42 минуты назад
Щас его защищать будут тут...
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Витек

53 минуты назад
А сутенер ей больничный оплатил?
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ЮВП

55 минут назад
Вести FM слушать надо, там каждый час реклама про технику безопасности на производстве.
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Ляля

сегодня, 15:17
Наша служба и опасна и трудна
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Липчанка

сегодня, 15:07
С открытой ЧМТ была 4 дня дома?
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