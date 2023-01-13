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В Пулково самолет не смог взлететь из-за ветра
В санкт-петербургском аэропорту Пулково из-за ветра не смог взлететь самолет.
Самолет рейса Санкт-Петербург - Мурманск выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Пулково. Самолет съехал во время руления по магистральной рулежной дорожке и выкатился за пределы ВПП при развороте, - передает РЕН ТВ.
В авиакомпании "Россия" сообщили, что инцидент произошел из-за погодных условий.
"Во время руления самолета рейса FV6343 "Санкт-Петербург - Мурманск" из-за сложных метеорологических условий произошло скольжение воздушного судна по рулежной дорожке", - заявили в пресс-службе авиакомпании.
Отмечается, что скорость воздушного судна была минимальной - 9 километров в час. Командир принял решение прекратить рейс. Пассажиры были высажены, на место вызвали тягач.
В авиакомпании добавили, что пассажиры отправятся в Мурманск резервным бортом после 11.00.
Пассажиров доставили в аэровокзал на двух перронных автобусах, - передает ТАСС.
В авиакомпании "Россия" сообщили, что инцидент произошел из-за погодных условий.
"Во время руления самолета рейса FV6343 "Санкт-Петербург - Мурманск" из-за сложных метеорологических условий произошло скольжение воздушного судна по рулежной дорожке", - заявили в пресс-службе авиакомпании.
Отмечается, что скорость воздушного судна была минимальной - 9 километров в час. Командир принял решение прекратить рейс. Пассажиры были высажены, на место вызвали тягач.
В авиакомпании добавили, что пассажиры отправятся в Мурманск резервным бортом после 11.00.
Пассажиров доставили в аэровокзал на двух перронных автобусах, - передает ТАСС.