Постоялец липецкого хостела доставлен в больницу с распоротым животом

Накануне в Telegram-каналах появились шокирующие кадры из Липецка: по коридору бегает мужчина со вспоротым животом. Сейчас он находится в больнице в тяжелейшем состоянии.

По данным GOROD48, кадры сняты 10 января камерой наблюдения хостела липецкого автовокзала, расположенного на проспекте Победы. По коридору хостела бегал 31-летний житель Липецкой области. Его доставили в больницу №4 «Липецкмед» со вспоротым животом и поврежденными гениталиями. В хостеле он проживал с конца прошлого года.



Мужчина прооперирован, он находится в коме, в крайне тяжелом состоянии. Предположительно, раны он нанес себе сам.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области полиция проводит проверку поступившей из больницы информации о мужчине, доставленном с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

