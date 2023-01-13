сегодня, 09:54
Постоялец липецкого хостела доставлен в больницу с распоротым животом
Накануне в Telegram-каналах появились шокирующие кадры из Липецка: по коридору бегает мужчина со вспоротым животом. Сейчас он находится в больнице в тяжелейшем состоянии.
Мужчина прооперирован, он находится в коме, в крайне тяжелом состоянии. Предположительно, раны он нанес себе сам.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области полиция проводит проверку поступившей из больницы информации о мужчине, доставленном с проникающим ножевым ранением брюшной полости.
Патриот
Я
Неакуратнеько как то
Интересуюсь просто.
lipetsk