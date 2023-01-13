Происшествия

сегодня, 09:54

Постоялец липецкого хостела доставлен в больницу с распоротым животом

5 2202
#ножевое ранение
2
Постоялец липецкого хостела доставлен в больницу с распоротым животом

Накануне в Telegram-каналах появились шокирующие кадры из Липецка: по коридору бегает мужчина со вспоротым животом. Сейчас он находится в больнице в тяжелейшем состоянии.

По данным GOROD48, кадры сняты 10 января камерой наблюдения хостела липецкого автовокзала, расположенного на проспекте Победы. По коридору хостела бегал 31-летний житель Липецкой области. Его доставили в больницу №4 «Липецкмед» со вспоротым животом и поврежденными гениталиями. В хостеле он проживал с конца прошлого года.

Мужчина прооперирован, он находится в коме, в крайне тяжелом состоянии. Предположительно, раны он нанес себе сам.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области полиция проводит проверку поступившей из больницы информации о мужчине, доставленном с проникающим ножевым ранением брюшной полости. 
5 2202
#ножевое ранение
2

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Патриот

16 минут назад
Приверженец традиционных советских ценностей. Белая горячка
ответить

Я

25 минут назад
чет я не понял у нас что из автовокзала хостел сделали?
ответить

Неакуратнеько как то

31 минуту назад
Самурай наверное
ответить

Интересуюсь просто.

40 минут назад
А что это за название такое хостел? Что там делают?
ответить

lipetsk

сегодня, 10:09
со вспоротым животом и поврежденным гениталиями.эт как панемать насяльника опять ниграмотна
ответить

Еще в рубрике

В Липецком районе горел жилой дом и уничтожен металлический вагончик
#МЧС #пожар
В Липецком районе горел жилой дом и уничтожен металлический вагончик

сегодня, 09:56

Происшествия
Двое закладчиков попались в Липецке с крупными партиями героина и метадона
#наркотики
3
Двое закладчиков попались в Липецке с крупными партиями героина и метадона

сегодня, 08:33

Происшествия
За взятку полицейскому в 100 000 рублей иностранца приговорили к 1,5 года колонии — он оспаривает э...
#взятка #полиция
4
За взятку полицейскому в 100 000 рублей иностранца приговорили к 1,5 года колонии — он оспаривает э...

вчера, 15:25

Происшествия
C 80-летней пенсионерки требовали два миллиона за «освобождение» сына: она отдала в пакете 1,3 милли...
#мошенничество
13
C 80-летней пенсионерки требовали два миллиона за «освобождение» сына: она отдала в пакете 1,3 милли...

вчера, 13:58

Происшествия
Борец из Бирюлёво получил 3 года условно за конфликт на дискотеке в Ельце
#конфликт #побои
10
Борец из Бирюлёво получил 3 года условно за конфликт на дискотеке в Ельце

вчера, 13:36

Происшествия
В Липецке ищут свидетелей наезда автомобиля на школьницу
#ДТП
14
В Липецке ищут свидетелей наезда автомобиля на школьницу

вчера, 13:04

Происшествия