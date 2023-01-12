Происшествия

сегодня, 13:58

C 80-летней пенсионерки требовали два миллиона за «освобождение» сына: она отдала в пакете 1,3 миллиона рублей

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#мошенничество
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C 80-летней пенсионерки требовали два миллиона за «освобождение» сына: она отдала в пакете 1,3 миллиона рублей

И только на следующий день женщина позвонила сыну, оказалось, что в он ДТП не попадал.

11 января в отдел полиции №6 позвонила 60-летняя женщина, которая сообщила о том, что её 80-летняя родственница стала жертвой мошенничества: липецкая пенсионерка отдала 1,3 миллиона рублей за «освобождение» сына, который якобы насмерть сбил человека.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, вечером 10 января 80-летнюю липчанку ошарашили новостью о том, что её сын насмерть сбил человека. Чтобы сын избежал уголовной ответственности, с матери потребовали 2 000 000 рублей. Женщина готова была отдать лишь 900 000 рублей, но в итоге мошенники поторговались и сошлись с пенсионеркой на сумме в 1 300 000 рублей.

Деньги женщина положила в пакет с вещами и отдала около своего дома. И только на следующий день позвонила сыну, чтобы узнать, решён ли вопрос. А тот сообщил, что ни в какое ДТП не попадал.

А 40-летний житель Липецкого района поверил «специалисту банка», который посоветовал защитить телефон, а заодно и свои деньги от IT-мошенников, вирусов и вредоносных программ. Мужчина скачал приложение и через некоторое время с его счёта пропали 145 391 рублей.

«Вредоносные ссылки могут завуалировать даже под безобидное голосование или опрос, а в итоге все деньги с вашего счёта перейдут мошенникам», - предупреждают в полиции.

Полицейские рассказали еще о нескольких мошенничествах, произошедших за последние дни.

34-летнего липчанина 9 января обманули при покупке бампера через сайт объявлений. Мужчина перевёл 25 000 рублей, но товар не получил.

26-летний липчанин хотел купить скутер, перевел почти 18 000 рублей, и продавец перестал выходить на связь.

41-летняя женщина решила заработать на бирже и перевела неизвестному «специалисту» 182 889 рублей.

49-летнего липчанина напугали несанкционированным кредитом, и по совету «сотрудника банка» тот сам взял кредит на 115 000 рублей и перевел деньги на четыре абонентских номера мошенников.
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#мошенничество
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Комментарии (1)

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житель Липецка

24 минуты назад
Молодец старушка пополнила кошелек мошенникам.
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