В техническом университете отключат холодную воду

11 января Липецкий государственный технический университет с 10:00 до 20:00 останется без холодной воды – «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях по адресу, где находится университет: улица Московская, 30.



Также с 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ на сетях не будет холодной воды у жителей частного сектора переулка Джамбула – воду подвезут к дому № 5, предупредили в компании.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



