Общество

50 минут назад

В техническом университете отключат холодную воду

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#отключения
В техническом университете отключат холодную воду
11 января Липецкий государственный технический университет с 10:00 до 20:00 останется без холодной воды – «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях по адресу, где находится университет: улица Московская, 30.  

Также с 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ на сетях не будет холодной воды у жителей частного сектора переулка Джамбула – воду подвезут к дому № 5, предупредили в компании. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

158
#отключения

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