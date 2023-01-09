сегодня, 18:38
В Липецкой области посчитали бобров, выдр и норок
В охотничьих угодьях региона обитает более четырёх тысяч особей бобров, выдр и норок
В Липецкой области завершился подсчет бобров, выдр и норок, обитающий в охотничьих угодьях.
По данным управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, 2975 бобров, 914 норок и 341 выдра.
Охотоведы отмечают рост поголовья этих полуводных млекопитающих, особенно бобра и выдры. Это позволит увеличить нормы его добычи в охотничьих угодьях.
Фото: vk.com/zapovednikvrn
lugov
Липчанин
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