В Липецкой области посчитали бобров, выдр и норок

В охотничьих угодьях региона обитает более четырёх тысяч особей бобров, выдр и норок

В Липецкой области завершился подсчет бобров, выдр и норок, обитающий в охотничьих угодьях.

По данным управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, 2975 бобров, 914 норок и 341 выдра.

Охотоведы отмечают рост поголовья этих полуводных млекопитающих, особенно бобра и выдры. Это позволит увеличить нормы его добычи в охотничьих угодьях.

Фото: vk.com/zapovednikvrn