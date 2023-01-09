Общество

сегодня, 18:38

В Липецкой области посчитали бобров, выдр и норок

7 547
#охота #перепись #бобры #
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В Липецкой области посчитали бобров, выдр и норок

В охотничьих угодьях региона обитает более четырёх тысяч особей бобров, выдр и норок

В Липецкой области завершился подсчет бобров, выдр и норок, обитающий в охотничьих угодьях.

По данным управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, 2975 бобров, 914 норок и 341 выдра.

Охотоведы отмечают рост поголовья этих полуводных млекопитающих, особенно бобра и выдры. Это позволит увеличить нормы его добычи в охотничьих угодьях.

Фото: vk.com/zapovednikvrn

 

 

7 547
#охота #перепись #бобры #
1

Комментарии (7)

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lugov

7 минут назад
а крыс посчитали, не?
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Липчанин

17 минут назад
Лучше посчитайте сотрудников администрации, депутатов и и их секретарей
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Сегодня

34 минуты назад
Видел одних,по следам ходили.Но бобры хитрей оказались.
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Разрешите ,пожайлуста

35 минут назад
Эта показатели ,для кого?
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Мимо проходид

37 минут назад
Прям вводу ныряли и за каждой следили, Не ссмишите , это показатель для галочки
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Бурлак

сегодня, 18:52
По паспортам или СНИЛСу переписывали?
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Не понял

сегодня, 18:52
Какая добыча? Вы их выращивали? Кормили? Раньше сколько лосей, кабанов и косуль было, всех выбили. Голодные или наглые стали люди?
ответить

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