С начала года в Липецкой области уже 3-й человек умер от COVID

Болезнь притихла, но продолжает собирать свою кровавую жатву.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки от COVID вылечились 14 жителей Липецкой области, а заболели – 8.

Госпитализация потребовалась двум людям. При этом один человек за сутки скончался от коронавируса. С начала года это уже 3-я жертва «чумы XXI века» в Липецкой области.

Статистика с начала пандемии в 2020 году теперь выглядит так: заболевших за всё время - 176 290 человек, выздоровевших – 172 180, умерших – 3 944.

За минувшие сутки в целом в России выздоровели 4 463 пациента, заболели 3 303 человека, из которых 695 попали в больницу. Коронавирус унёс жизни 49 жителей РФ, а с начала пандемии – 394 035.