Происшествия
29 минут назад
По делу об убийстве у поля подсолнухов вынесен приговор
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44-летний Леонид Козлов проведет в колонии строгого режима восемь лет.
В Чаплыгине вынесен приговор 44-летнему Леониду Козлову по обвинению в убийстве 40-летней жительницы города. 10 августа ее тело было найдено в поле подсолнухов.
Как установили следствие и суд, обвиняемый выпивал с женщиной на берегу реки в окрестностях села Юсово Чаплыгинского района, а потом жестоко избил ее тупым твердым предметом, после чего задушил. Тело он оставил недалеко от места убийства в поле подсолнухов
Полицейские и следователи установили с кем в последний раз видели женщину и таким образом вышли на обвиняемого. Оказалось, что с ним женщина познакомилась в день убийства, когда Леонид Козлов приехал в Чаплыгин по своим делам.
«Вину в совершении особо тяжкого преступления фигурант признал ещё на стадии предварительного следствия, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия, где было обнаружено тело женщины», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
- Леониду Козлову назначено наказание виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Удовлетворён гражданский иск о возмещении морального вреда в размере 1 млн 985 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе судебной системы Липецкой области.
В 2000 году Козлов был осужден за убийство, совершенное с особой жестокостью. Тогда приговором Оренбургского областного суда ему было назначено 10 лет лишения свободы. В 2006 году Козлов освободился условно-досрочно.
Как установили следствие и суд, обвиняемый выпивал с женщиной на берегу реки в окрестностях села Юсово Чаплыгинского района, а потом жестоко избил ее тупым твердым предметом, после чего задушил. Тело он оставил недалеко от места убийства в поле подсолнухов
Полицейские и следователи установили с кем в последний раз видели женщину и таким образом вышли на обвиняемого. Оказалось, что с ним женщина познакомилась в день убийства, когда Леонид Козлов приехал в Чаплыгин по своим делам.
«Вину в совершении особо тяжкого преступления фигурант признал ещё на стадии предварительного следствия, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия, где было обнаружено тело женщины», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
- Леониду Козлову назначено наказание виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Удовлетворён гражданский иск о возмещении морального вреда в размере 1 млн 985 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе судебной системы Липецкой области.
В 2000 году Козлов был осужден за убийство, совершенное с особой жестокостью. Тогда приговором Оренбургского областного суда ему было назначено 10 лет лишения свободы. В 2006 году Козлов освободился условно-досрочно.
215