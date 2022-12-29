Подписан договор о комплексном развитии территории в границах улиц Нестерова, Качалова и Гагарина

В Липецке подписан первый договор на комплексное развитие территории. Реновацию квартала в границах улиц Нестерова, Гагарина, Качалова и переулка Попова выполнит ООО «СЗ «Спецфундаментстрой».

Из 22 домов два будут расселены муниципалитетом по профильной программе, еще три дома расселит застройщик. 17 малоэтажек аварийными не признаны, но их жильцам застройщик также предложит варианты переезда, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



Общая площадь территории для комплексного развития – 4,5 га. Застройщику предстоит возвести новый микрорайон с сопутствующей социальной инфраструктурой. Срок реализации проекта – 10 лет.



- Конечно, проекты КРТ – это не быстрые перемены, но они дают возможность развивать пространства, наполнять их необходимой инфраструктурой. Мы рады, что на эту территорию зашел инвестор, готовый не только выполнить установленные условия, но и финансировать расходы по переселению граждан из МКД, а также строительству нового детского сада, - заявила глава администрации Липецка Евгения Уваркина.



При реализации проектов комплексного развития территорий (КТР) собственники могут выбирать из нескольких вариантов компенсации за жилье: денежное возмещение, равнозначная или большей площади квартира с зачётом возмещения. Однако у жильцов предполагаемых к сносу домов есть право выхода из проекта КТР. Для этого им необходимо провести общее собрание собственников и закрепить решение не менее чем 1/3 голосов. Собрание должно быть проведено до утверждения документации по планировке территории, её застройщику следует разработать в течение 90 дней с даты заключения контракта.



Возможности реновации района улиц Гагарина – Качалова – Попова – Нестерова в администрации Липецка начали обсуждать ещё в начале двухтысячных. Тогда планировалось, что реализовать задумку удастся за счёт инвестора. В 2020 году был найден потенциальный застройщик, который начал работы на одном из участков квартала.



«Из-за несовершенства законодательства и непонимания этапов реализации программы от своих планов он отказался. Ситуация начала меняться, когда в конце 2020 года в Градостроительный кодекс РФ ввели новую главу «Комплексное развитие территорий». В 2021 году в регионе начали разрабатывать местные нормативные акты, регулирующие процедуру. Всё это позволило запустить программу», - рассказали в мэрии.



