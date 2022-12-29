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Подписан договор о комплексном развитии территории в границах улиц Нестерова, Качалова и Гагарина
В Липецке подписан первый договор на комплексное развитие территории. Реновацию квартала в границах улиц Нестерова, Гагарина, Качалова и переулка Попова выполнит ООО «СЗ «Спецфундаментстрой».
Общая площадь территории для комплексного развития – 4,5 га. Застройщику предстоит возвести новый микрорайон с сопутствующей социальной инфраструктурой. Срок реализации проекта – 10 лет.
- Конечно, проекты КРТ – это не быстрые перемены, но они дают возможность развивать пространства, наполнять их необходимой инфраструктурой. Мы рады, что на эту территорию зашел инвестор, готовый не только выполнить установленные условия, но и финансировать расходы по переселению граждан из МКД, а также строительству нового детского сада, - заявила глава администрации Липецка Евгения Уваркина.
При реализации проектов комплексного развития территорий (КТР) собственники могут выбирать из нескольких вариантов компенсации за жилье: денежное возмещение, равнозначная или большей площади квартира с зачётом возмещения. Однако у жильцов предполагаемых к сносу домов есть право выхода из проекта КТР. Для этого им необходимо провести общее собрание собственников и закрепить решение не менее чем 1/3 голосов. Собрание должно быть проведено до утверждения документации по планировке территории, её застройщику следует разработать в течение 90 дней с даты заключения контракта.
Возможности реновации района улиц Гагарина – Качалова – Попова – Нестерова в администрации Липецка начали обсуждать ещё в начале двухтысячных. Тогда планировалось, что реализовать задумку удастся за счёт инвестора. В 2020 году был найден потенциальный застройщик, который начал работы на одном из участков квартала.
«Из-за несовершенства законодательства и непонимания этапов реализации программы от своих планов он отказался. Ситуация начала меняться, когда в конце 2020 года в Градостроительный кодекс РФ ввели новую главу «Комплексное развитие территорий». В 2021 году в регионе начали разрабатывать местные нормативные акты, регулирующие процедуру. Всё это позволило запустить программу», - рассказали в мэрии.