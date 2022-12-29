Происшествия

сегодня, 14:05

Бывший сотрудник воронежской областной прокуратуры приговорен в Липецке к 7 годам колонии за взятку в 500 тысяч

10 1875
#взятка #прокуратура
2

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор бывшему начальнику отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Воронежской области Андрею Авдееву. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). 

Судебное заседание проходило в Липецке по решению Верховного суда: Андрей Авдеев был знаком с воронежскими прокурорами, которые могли бы стать обвинителями по его делу, а его отец работал в суде.

Приговором суда Андрею Авдееву назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах прокуратуры сроком на пять лет. Кроме того, он лишен классного чина «старший советник юстиции». Сразу после оглашения приговора Андрей Авдеев взят под стражу в зале суда.

«Судом установлено, что в январе 2016 года подсудимый, будучи должностным лицом, получил от адвоката Марии Григорашенко 500 тысяч рублей за содействие ее подзащитному, который привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Авдеев должен был воспользоваться служебным положением и имеющимися связями для того, чтобы склонить должностных лиц к рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест подозреваемому, а также заключению с ним досудебного соглашения о сотрудничестве», - сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

10 1875
#взятка #прокуратура
2

Комментарии (10)

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Как гость
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489

19 минут назад
Поиск:. зелёный блокнот Воронеж! Очень интересно!
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Не пойму зачем ?

20 минут назад
Накажите рублем , зачем сажать то ?
ответить

Карат

22 минуты назад
)), а вы знаете? Ну поделитесь тогда что-ли
ответить

Думаю

43 минуты назад
Там много таких.
ответить

Викторм

43 минуты назад
Интересно, как они доказали преступление 2016 года?
ответить

Нквд

50 минут назад
Пока отсидит , откинется и опять на работу в прокуратк? Уру
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))

сегодня, 14:58
Гость, вы не знаете деталей этой истории. 7 лет строгача в данном случае вполне себе адекватно
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Гость

сегодня, 14:48
Нормально. За убийство с издевательствами штраф 30 тыс, а тут никого не убил, ничего не украл, и семь лет. Я в шоке от нашего правосудия!!
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Колян

сегодня, 14:16
В нашей Жемчужинет таких нет, у нас все честные.
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==иван

сегодня, 14:09
пох информативности нет в этой новости.
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