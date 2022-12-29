Бывший сотрудник воронежской областной прокуратуры приговорен в Липецке к 7 годам колонии за взятку в 500 тысяч

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор бывшему начальнику отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Воронежской области Андрею Авдееву. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Судебное заседание проходило в Липецке по решению Верховного суда: Андрей Авдеев был знаком с воронежскими прокурорами, которые могли бы стать обвинителями по его делу, а его отец работал в суде.



Приговором суда Андрею Авдееву назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах прокуратуры сроком на пять лет. Кроме того, он лишен классного чина «старший советник юстиции». Сразу после оглашения приговора Андрей Авдеев взят под стражу в зале суда.



«Судом установлено, что в январе 2016 года подсудимый, будучи должностным лицом, получил от адвоката Марии Григорашенко 500 тысяч рублей за содействие ее подзащитному, который привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков.



Авдеев должен был воспользоваться служебным положением и имеющимися связями для того, чтобы склонить должностных лиц к рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест подозреваемому, а также заключению с ним досудебного соглашения о сотрудничестве», - сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.



