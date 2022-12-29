У грязинского пенсионера нашли почти три килограмма маковой соломы

Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Грязинский городской суд вынес приговор ранее не судимому пенсионеру. Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года за наркотики.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, с сентября 2021 года мужчина незаконно культивировал наркотикосодержащее растение – мак для личного потребления, а также незаконно для своих личных нужд собрал на участке одного из садоводческих объединений в Грязях маковую солому общей массой 2 935 грамм в высушенном виде, которую хранил в своём сарае.



Но 21 июля этого года наркотики были обнаружены и изъяты полицейскими. В суде мужчина признал вину по каждому преступлению.