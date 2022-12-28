Военный учебный центр заработает при ЛГТУ уже следующей осенью

Премьер Михаил Мишустин 27 декабря подписал постановление о создании в России 16 военных учебных центров на базе высших учебных заведений. Один из них начнет работать в ЛГТУ уже 1 сентября следующего года.

Как рассказал GOROD48 ректор ЛГТУ Павел Сараев, глава правительства поставил точку в проекте, который реализовывался с весны этого года. Липецкий техуниверситет создавал необходимую базу и затем защищал проект центра в Министерстве обороны.



– Обучение в центре начнется 1 сентября 2023 года. Из студентов, начиная со второго курса, создадут три взвода. Учиться военному делу по трем специальностям они будут два года, по одному разу в неделю. База центра расположится при университете на Московской, часть – в корпусе на Интернациональной. Для курсов молодого бойца, тира, учений по строительству инженерных сооружений как нельзя лучше подходит университетская база отдыха «Политехник». По окончании обучения студенты пройдут военные сборы при воинской части. Примут присягу и уволятся в запас.



По словам Павла Сараева, сейчас готовится обеспечение центра технической частью. Не исключено, что в ближайшее время на территории ЛГТУ на Московской появятся пара военных самолетов для учебных целей.



До 2006 года военная кафедра существовала в липецком пединституте. В этот раз выбор пал на ЛГТУ именно из-за того, что военный учебный центр будет «заточен» под техническую часть.



