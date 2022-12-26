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Число совершенных мигрантами преступлений выросло на 10% в 2022 году

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#мигранты

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о росте преступности, совершенной иностранцами на территории России. Как изменение миграционных потоков отразилось на криминогенной обстановке в уходящем 2022 году — разбирались «Известия».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о росте преступности, совершенной иностранцами на территории России. Как изменение миграционных потоков отразилось на криминогенной обстановке в уходящем 2022 году — разбирались «Известия»

Число преступлений, совершенных мигрантами, постепенно растет от года к году: в 2021-м общее число нарушений Уголовного кодекса увеличилось на 6%, в текущем году прогнозируется рост уже на 10% (окончательная статистика за 12 месяцев будет обнародована в январе). При этом тяжкие и особо тяжкие преступления иностранцы совершают больше на треть: убийств — на 16%, изнасилований — на 12%.

«Мигрантов в России в 2022 году стало значительно больше, чем в 2021-м. Раньше пандемия не давала им приехать на заработки. Естественно, количество преступлений в связи с этим выросло. Закон больших чисел: чем больше людей, тем больше преступлений», — пояснил руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.
Чаще всего иностранцы совершают преступления в регионах их компактного проживания и в крупных торговых точках городов, где трудоустроены мигранты, рассказал «Известиям» представитель одного из подразделений полиции по борьбе с имущественными преступлениями.
«Мы часто сталкиваемся с кражами, грабежами, разбоями, совершенными иностранцами в крупных городах. Этнические анклавы нередко выступают своего рода криминальной биржей: одни тащат банковские карточки, другие быстро обегают с ними магазины, скупая долгохранящуюся продукцию. Покупки делаются до 1000 рублей, поэтому не требуют введения пин-кода», — констатирует собеседник.

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#мигранты

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48 минут назад
Интересно, и кто завозит этих мигрантов?
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