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Один из самых ярких игроков «Металлурга» нашёл счастье в Брянске

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Один из самых ярких игроков «Металлурга» нашёл счастье в Брянске

Николай Иванников перешёл в «Динамо».

Недолго оставался без команды один из лучших футболистов «Металлурга» последних сезонов Николай Иванников, от услуг которого в Липецке решили отказаться этой зимой.

29-летний атакующий полузащитник (16 февраля исполнится 30 лет) заключил контракт с брянским «Динамо» до конца текущего сезона.

Команда Брянска в прошлом чемпионате выступала в ФНЛ, но вылетела оттуда во вторую лигу, а осенний этап сезона-2021/22 завершила на 2-м месте в своей группе, отстав на 5 очков от саратовского «Сокола».

Судьба Иванникова развивается по спирали: прошлой зимой он тоже покинул команду ФНЛ – тольяттинский «Акрон» и вернулся в «Металлург», которому весной помог добиться повышения в классе, став одним из ярких творцов победы. Его вклад персонально отмечал тогдашний президент липецкого клуба «Марко Маркезе. Сейчас Иванников вновь сделал шаг назад, чтобы совершить следующий шаг вперёд?

Пресс-атташе динамовцев Андрей Трушкин сообщил GOROD48, что перед командой в текущем сезоне не стоит задача «кровь из носу» вернуться в Футбольную Национальную Лигу, но если получится, то отказываться в Брянске не станут и даже готовы увеличить бюджет.

Николай Иванников – воспитанник СДЮШОР «Металлург» и тольяттинской Академии им. Ю. Коноплёва. В своё время считался одним из самых талантливых игроков своего поколения в России. Входил в юношеские сборные страны U-18 и U-19. Выступал за тольяттинские «Академию» и «Акрон», дубль московского «Спартака», «Тосно», сочинскую «Жемчужину», раменский «Сатурн». В «Металлурге» играл в 2015-19 и 2021 гг. В сезоне-2016/17 партнёры по команде признали его лучшим игроком «Металлурга», а в «бронзовом» чемпионате-2018/19 с 15-ю голами стал лучшим бомбардиром «сталеваров» и вторым в группе «Центр».

В нынешнем сезоне в ФНЛ сыграл за «Металлург» 18 матчей, в основном выходя на замену.

На фото ФК «Динамо» (Брянск) Иванников и исполнительный директор Александр Мисник.

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Комментарии (1)

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Попов Ю.

сегодня, 19:05
Если две глисты будут соревноваться и одна из них победит, в принципе её можно объявить чемпионкой мира. Так и футболисты, лучшие из * :)
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