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сегодня, 13:18

«Металлург» покинул лучший игрок и бомбардир

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#Футбол #"Металлург" #Николай Иванников
«Металлург» покинул лучший игрок и бомбардир

В своё время Николай Иванников забивал больше всех в команде,а партнёры ставили его на первое место в опросах.

Сегодня липецкий «Металлург» расторг контракт по обоюдному согласию с Николаем Иванниковым, одним из самых известных воспитанников липецкого футбола последних лет.

29-летний Иванников (30 исполнится в феврале, прим.) ярко играл за «Металлург» в 2015-19 и 2021 гг. Сами партнёры по «Металлургу» назвали его лучшим игроком команды в сезоне-2016/17, а в «бронзовом» чемпионате-2018/19 Николай с 15-ю голами стал лучшим бомбардиром «сталеваров» и вторым в группе «Центр».

В нынешнем сезоне, который «Металлург» начал в ФНЛ, Иванников принял участие в 18-ти матчах, в основном выходя на замену (506 минут), но результативными действиями не отметился.

Добавим, что воспитанник СДЮШОР «Металлурга» и тольяттинской Академии имени Ю. Коноплёва в своё время привлекался в юношескую сборную России, играл в дубле московского «Спартака», а в ФНЛ кроме «Металлурга» выступал за такие клубы, как «Оренбург», сочинская «Жемчужина», "Тосно" (Ленинградская область), тольяттинский «Акрон».

- Увы, но в команде меня, видимо, больше не видел главный тренер, - рассказал GOROD48 Иваннников, сразу после того, как оформил все бумаги, подтверждающие «развод» с «Металлургом», - Ключевым стал момент, когда Сергей Иванович (Машнин, прим.) принял решение не брать меня на сбор в Турцию.

- Вы были готовы к такому повороту событий?

- Свалилось, словно снег на голову. Я рассчитывал играть, помогать «Металлургу» сохранить прописку в «Лучшей лиге мира». Но спортивная жизнь порой преподносит сюрпризы.

- Какие теперь планы?

- Буду искать новую команду. Вариантов пока нет, ведь я не ожидал, что придется покидать нынешний клуб. Посмотрим…

- Сможете ли вы за зиму найти себе команду в ФНЛ?

- На этом уровне вряд ли. Чтобы получить предложение от клуба ФНЛ, нужно было иметь регулярную игровую практику. А меня в первой части сезона выпускали на поле не так часто. Думаю, подышу себе команду во второй лиге. Сил играть ещё предостаточно. Обязательно оповещу вас и всех болельщиков в своём новом клубе. Жизнь на этом не заканчивается.

По мнению GOROD48, Иванников может перейти в тольяттинскую «Ладу», выступающую в группе №4 ФНЛ-2 (бывший второй дивизион). У Николая жена родом из Тольятти, там он завершал футбольное образование, имеется квартира в городе, Тольятти — его вторая родина. Но, как говорится, возможны разные варианты.

В 2019 году Иванников уже уезжал из Липецка в Тольятти — в «Акрон», которому затем помог выйти в Футбольную Национальную Лигу, став лучшим бомбардиром команды. Тогда болельщики восприняли его решение покинуть «Металлург», как трагедию.

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#Футбол #"Металлург" #Николай Иванников

Комментарии (2)

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Садовод

25 минут назад
результативными действиями не отметился. Зато бабки получал как бригада шахтёров
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Молодец Колюшок

41 минуту назад
Нечего тебе здесь ловить. А там денег больше заплатят.
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