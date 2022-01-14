Генплан развития Липецка выносят на общественные обсуждения

Разработанный новосибирским институтом «Гипрогорпроект» генеральный план Липецка будет проходить общественные обсуждения с 14 января. Экспозицию, по материалам которой жители города смогут внести замечания и предложения, 21 января разместят на сайтах мэрии и департамента градостроительства и архитектуры, а также в фойе здания по адресу: Театральная, 1.





Развитие Липецка до 2042 года планируется в том числе за счёт реновации. Новую жизнь проектировщики предлагают дать территориям, на которых расположено аварийное и ветхое жильё, размещены заброшенные и недействующие производства, а также садоводческие товарищества, на большей части которых уже стоят жилые дома. Помимо возведения жилья Генплан предлагает строительство новых инженерных сетей, а также создание всей необходимой инфраструктуры, в том числе увеличение количества объектов культуры, образования и спорта.



Серьёзное внимание в градостроительном документе уделено развитию транспортной инфраструктуры. Планируется создание развязок по всему городу, например, на улице Московской, строительство дорог в Елецком и других микрорайонах, реконструкция магистралей, например, улицы Студёновской и Грязинского шоссе, строительство двух переездов через железнодорожные пути, в том числе виадука в районе торгового центра «Гагаринский».



Генплан предлагает создавать новые озеленённые территории и общественные пространства, в том числе предусматривает ревитализацию реки Липовка на протяжении всего русла, а также мероприятия по сохранению и использованию объектов природного и культурного наследия. Зоопарк, который по прошлому Генплану было решено перенести в район Ссёлок и Жёлтых Песков, останется на существующей территории.



Предложения и замечания по проекту генерального плана развития Липецка от жителей города будут принимать с 21 января по 14 февраля. Направить их можно будет в департамент градостроительства и архитектуры (пл. Театральная, д.1, каб. 206) или на электронный адрес:



До 18 февраля все замечания и предложения включат в протокол и заключение о результатах общественных обсуждений и направят в региональное управление строительства и архитектуры для последующего решения о принятии проекта Генплана либо отправлении его на доработку. С заключением липчане смогут ознакомиться на сайте администрации города в разделе «Общественные обсуждения».

- Подготовка генерального плана идёт в соответствии с градостроительными нормами. Документ предлагает отойти от идеи расширения Липецка. Город предлагается развивать в существующих границах. Основная задача Генплана – повысить качество и комфорт жизни в областном центре, - сообщил начальник регионального управления строительства и архитектуры Антон Болгов.Развитие Липецка до 2042 года планируется в том числе за счёт реновации. Новую жизнь проектировщики предлагают дать территориям, на которых расположено аварийное и ветхое жильё, размещены заброшенные и недействующие производства, а также садоводческие товарищества, на большей части которых уже стоят жилые дома. Помимо возведения жилья Генплан предлагает строительство новых инженерных сетей, а также создание всей необходимой инфраструктуры, в том числе увеличение количества объектов культуры, образования и спорта.Серьёзное внимание в градостроительном документе уделено развитию транспортной инфраструктуры. Планируется создание развязок по всему городу, например, на улице Московской, строительство дорог в Елецком и других микрорайонах, реконструкция магистралей, например, улицы Студёновской и Грязинского шоссе, строительство двух переездов через железнодорожные пути, в том числе виадука в районе торгового центра «Гагаринский».Генплан предлагает создавать новые озеленённые территории и общественные пространства, в том числе предусматривает ревитализацию реки Липовка на протяжении всего русла, а также мероприятия по сохранению и использованию объектов природного и культурного наследия. Зоопарк, который по прошлому Генплану было решено перенести в район Ссёлок и Жёлтых Песков, останется на существующей территории.Предложения и замечания по проекту генерального плана развития Липецка от жителей города будут принимать с 21 января по 14 февраля. Направить их можно будет в департамент градостроительства и архитектуры (пл. Театральная, д.1, каб. 206) или на электронный адрес: proekt@lipetskcity.ru либо при личном посещении экспозиции. Она будет работать по будням с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00.До 18 февраля все замечания и предложения включат в протокол и заключение о результатах общественных обсуждений и направят в региональное управление строительства и архитектуры для последующего решения о принятии проекта Генплана либо отправлении его на доработку. С заключением липчане смогут ознакомиться на сайте администрации города в разделе «Общественные обсуждения».