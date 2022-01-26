20 минут назад
Липецкстат: покупательская способность доходов липчан сократилась почти на 400 куриных яиц
Покупательская способность среднедушевых доходов липчан в ковидном 2020 году упала по 13 из 15 основных продуктов питания, отмечается в исследовании Липецкстата.
Позволить себе покупать больше липчане в 2020 году смогли лишь сахара-песка – 936 килограммов против 926 годом ранее, а также свежей белокочанной капусты (1164 килограмма в 2019 году, 1700 килограммов в 2020).
Покупательская способность среднедушевых доходов также сократилась и по всем восьми непродовольственным товарам, которые попали в перечень, отмечает Липецкстат. Самое заметное снижение произошло по мужским сорочкам – их можно было приобрести на 1,2 штуки меньше (25,5).
Доходы также похудели на 0,5 женской юбки (до 18,2 штуки) и на 0,4 жакета или свитера (18 штук).
В группе платных услуг на среднедушевой доход липчанин мог оплатить 211 кубометров горячей воды (-9 кубометров по сравнению с годом ранее) или 675 кубометров холодной воды (-30 кубометров). По расчетам статистики среднемесячного дохода в 2020 году также хватало на 1619 поездок в муниципальном транспорте, в 2019 – на 1659.
.....
Снова