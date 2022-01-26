Липецкстат: покупательская способность доходов липчан сократилась почти на 400 куриных яиц

Покупательская способность среднедушевых доходов липчан в ковидном 2020 году упала по 13 из 15 основных продуктов питания, отмечается в исследовании Липецкстата.

В 2020 году на средний душевой доход можно было приобрести 6082 яйца, что на 398 меньше, чем годом ранее. По говядине покупательская способность доходов сократилась на 10 килограммов (до 98 килограммов), по молоку – на 21 литр (517 литров). Одного среднедушевого дохода хватило бы на 343 литра подсолнечного масла против 373 в 2019 году, а также на 1572 килограмма картофеля (-47 килограммов). Доходы в макаронных изделиях сократились на 33 килограмма (до 682 килограммов), в рисе – на 55 килограммов (до 556 килограммов), в крупах – на 101 килограмм (711).



Позволить себе покупать больше липчане в 2020 году смогли лишь сахара-песка – 936 килограммов против 926 годом ранее, а также свежей белокочанной капусты (1164 килограмма в 2019 году, 1700 килограммов в 2020).



Покупательская способность среднедушевых доходов также сократилась и по всем восьми непродовольственным товарам, которые попали в перечень, отмечает Липецкстат. Самое заметное снижение произошло по мужским сорочкам – их можно было приобрести на 1,2 штуки меньше (25,5).



Доходы также похудели на 0,5 женской юбки (до 18,2 штуки) и на 0,4 жакета или свитера (18 штук).

В группе платных услуг на среднедушевой доход липчанин мог оплатить 211 кубометров горячей воды (-9 кубометров по сравнению с годом ранее) или 675 кубометров холодной воды (-30 кубометров). По расчетам статистики среднемесячного дохода в 2020 году также хватало на 1619 поездок в муниципальном транспорте, в 2019 – на 1659.



