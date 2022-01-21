Происшествия

сегодня, 12:21

Дорогое удовольствие: 25-летний мужчина заплатил за интим-услуги 182 900 рублей

13 2136
#мошенничество
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Дорогое удовольствие: 25-летний мужчина заплатил за интим-услуги 182 900 рублей

В полицию написала заявление… его мать, на деньги которой он заказывал проститутку.

Ещё один щедрый мужчина лишился денег при заказе интим-услуг в Интернете. Заявление об этом в полицию поступило вчера, 20 января.

На этот раз жертвой путан и сутенёров стал 25-летний житель Данковского района. В полицию написала заявление о мошенничестве его 50-летняя мать. Женщина сообщила, что 10 января под предлогом оказания интим-услуг у её 25-летнего сына было похищено 182 900 рублей — деньги он перевёл мошенникам онлайн. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Схема «развода» мужчины на деньги была классической: сначала его попросили «застраховать» проститутку (эти деньги должны были вернуться клиенту, если девушка вернётся от него целой и здоровой), потом стали намекать, что нужно перевести ещё денег за конфиденциальность сделки — заявили, что могут показать переписку родным и знакомым. В результате, когда у мужчины закончились свои 65 тысяч рублей, он начал переводить деньги матери.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с начала этого года (с учётом новогодних праздников) в полицию поступили семь обращений от жителей области, которые, воспользовавшись сайтами интим-услуг, лишились денег, а желаемого так и не получили. В четырёх случаях возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и в трёх — по статье 163 УК РФ «Вымогательство».

За мнимые сексуальные утехи жители Липецкой области заплатили в общей сложности около 817 200 рублей.

32-летний липчанин лишился 30 тысяч рублей, 22-летний липчанин— 10 тысяч, 39-летний липчанин — 32 тысяч, 25-летний липчанин — 62 тысяч, 33-летний житель Ельца — 70 тысяч, 19-летний липчанин 430 тысяч, 25-летний житель Данковского района — почти 183 тысяч.

Получается, что пока больше всего денег лишился 19-летний студент — он потерял 430 тысяч при заказе интим-услуг. На сайте с объявлениями о таких услугах парень договорился с девушкой о встрече. Студент перевел на указанный ему счет 430 тысяч рублей за страховку путаны. Однако с девушкой он так и не встретился.

Когда парень оставил на сайте интим-услуг заявку о предоставлении ему женщины, с ним связался оператор. Сутенёр сообщил: всё хорошо, мы получили вашу заявку, но во время выездов с женщинами часто случаются всякие неприятности, поэтому нужно застраховать проститутку, а когда она в целости и сохранности вернётся с вызова, деньги за страховку полностью вернут.

Студент и поверил. За страховку он заплатил 200 000 собственных средств и 230 000 рублей, которые занял у знакомой, пообещав в ближайшее время вернуть. Но девушка по вызову к нему так и не приехала.

В полиции обращают внимание: деятельность по оказанию интим-услуг — вне правового поля, поэтому рассчитывать на какие-то «права потребителей», гарантии, надежность и безопасность в ней не стоит. Мошенникам же липчане и вовсе платят за мнимые интим-услуги.

Основные схемы работы мошенников с клиентами интим-услуг следующие. Первая — с заказчика требуют перевести страховой взнос за девушку, некую гарантию её возврата. Ещё одна модель: говорят о том, что оплата не прошла и несколько раз требуют продублировать транзакцию. Третий способ развода на деньги: клиентам интим-услуг начинают угрожать: или физической расправой — придем домой по названному адресу и разберёмся с тобой, если сейчас не заплатишь, или грозят сообщить всё жене, слить переписку в соцсети, разослать по коллегам на работе и везде где можно.
13 2136
#мошенничество
4

Комментарии (13)

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иван

11 минут назад
откуда такие деньги у людей на пут?
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пенсионерка

13 минут назад
!9-летний студент имеет 430 тыс на развлечения !!!! Не понятно!!!!!!
ответить

=======

28 минут назад
Любишь медок -люби и передок
ответить

Интересно

32 минуты назад
Кто их крышует,полиция или депутаты.
ответить

Любишь медок

53 минуты назад
люби и холодок)))
ответить

ссср

55 минут назад
молодцы девчонки просто красава
ответить

Учитель.

сегодня, 12:41
Грязь. Фу!
ответить

аа

сегодня, 12:39
руками надо учиться работать
ответить

да что такое

сегодня, 12:38
такие молодые парни,руки что ли отсохли у них?
ответить

Павел

сегодня, 12:37
За такие деньги я пить буду пол года а девочек у меня будет пол Липецка.
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