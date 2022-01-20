Общество
19 минут назад
Председатель Липецкого областного Совета заболел COVID-19
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Дмитрий Аверов находится на самоизоляции.
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов на этой неделе заболел COVID-19.
— Переношу болезнь легко после вакцины, нахожусь на изоляции до повторного теста, — сообщил спикер регионального парламента.
Каким именно штаммом болеет сейчас, председатель облсовета не знает. Стоит отметить, что Дмитрий Аверов уже перенес COVID-19 в октябре 2020 года. Он прошел вакцинацию и ревакцинацию.
Из-за болезни руководителя переносить график комиссий в областном Совете не стали.
— Переношу болезнь легко после вакцины, нахожусь на изоляции до повторного теста, — сообщил спикер регионального парламента.
Каким именно штаммом болеет сейчас, председатель облсовета не знает. Стоит отметить, что Дмитрий Аверов уже перенес COVID-19 в октябре 2020 года. Он прошел вакцинацию и ревакцинацию.
Из-за болезни руководителя переносить график комиссий в областном Совете не стали.
6 598
Да уж
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Удивительно!
Алоизий
Липчанка
Нищета