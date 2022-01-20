Общество

19 минут назад

Председатель Липецкого областного Совета заболел COVID-19

6 598
#коронавирус #Дмитрий Аверов
1
Председатель Липецкого областного Совета заболел COVID-19

Дмитрий Аверов находится на самоизоляции.

Председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов на этой неделе заболел COVID-19.

— Переношу болезнь легко после вакцины, нахожусь на изоляции до повторного теста, — сообщил спикер регионального парламента.

Каким именно штаммом болеет сейчас, председатель облсовета не знает. Стоит отметить, что Дмитрий Аверов уже перенес COVID-19 в октябре 2020 года. Он прошел вакцинацию и ревакцинацию.

Из-за болезни руководителя переносить график комиссий в областном Совете не стали.
6 598
#коронавирус #Дмитрий Аверов
1

Комментарии (6)

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Да уж

1 минуту назад
Нищета,отдайте ему свой укол.
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123

2 минуты назад
как так, он что не привит ???
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Удивительно!

3 минуты назад
Весь вакцинированый и ревакцинированный, а за три месяца болеет второй раз
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Алоизий

4 минуты назад
Нищета, подметили тонко... Браво!
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Липчанка

6 минут назад
Неприятный человек, но пожелаем ему выздоровления.
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Нищета

8 минут назад
Может чем ему помочь?
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