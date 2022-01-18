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Липецку нужны дворники, водители и трактористы для уборки снега

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Липецку нужны дворники, водители и трактористы для уборки снега

Снежная зима обострила кадровый голод управления благоустройства.

МБУ «Управления благоустройства г. Липецка» объявило о наборе сотрудников. 

В своем штате учреждение желает видеть новых уборщиков территорий с заработной  платой от 20 тысяч рублей, трактористов и водителей категории «С» -  заработок от 25 тысяч рублей.

В обязанности новых сотрудников управления будет входить посыпка дорог и пешеходных зон противогололёдными материалами, подметание, вывоз снега. Виды работ для каждого соискателя будут определяться по итогам собеседования с учётом его навыков.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, необходимость в кадрах была и ранее — подобное объявления размещалось еще осенью. Но снежная зима обострила дефицит рабочих.

- Управлению требуются до 130 дворников, до 25 трактористов и до 30 водителей для комбинированной дорожной техники. Укомплектование штата позволит не только увеличить охват территорий во время уборки, но и ускорить работу. При этом рабочие нужны не только на зиму, а на постоянной основе, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также в мэрии дополнили, что все интересующие вопросы можно задать как по телефону 8 (900) 987-11-23, так и в инстаграм-аккаунте управления благоустройства @mbuupravlenie.
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Комментарии (33)

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Как гость
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а че

15 минут назад
гость, Так капитализм же.
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Иван

17 минут назад
Вы что шутите 25000? Кто к вам пойдёт старая гвардия КПСС вымирает молодёжь на вас пахать не будет поднимите веки
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Липецку нужен

22 минуты назад
МЭР! Который не про архитектурные формы а про то, как сделать жителям КОМФРОРТНО.
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Неужто

23 минуты назад
Петух клюнул,тракторист должен получать не меньше 80 тыс,и молоко давать.
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Гость

24 минуты назад
Видно будут отбирать только с высшим образованием.
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Дед

24 минуты назад
Готовь сани к весне
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Еще один работник МБУ

31 минуту назад
Зарплату за декабрь порезали, и до сегодняшнего дня ещё не отдали
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гость

35 минут назад
Плохо, что нельзя вставить скрин-шот. С сайта МБУ водитель С,Е - зарплата 18200-21059 при графике 4\2 8 часов, водитель С,Е - зарплата 18200 при графике 5\2 по 8 часов. Тракторист 5\2 8 часов - от 18300 до 23000. Уборщик территорий при графике 6\1 8 часов - 13890. Обещать - не значит жениться
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Влад

39 минут назад
Хочу дворником устроиться89046806368
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Быковских

40 минут назад
пожалуйста, возьмите к себе дворником или трактористом безработного Ушакова
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