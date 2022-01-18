Липецку нужны дворники, водители и трактористы для уборки снега

Снежная зима обострила кадровый голод управления благоустройства.



МБУ «Управления благоустройства г. Липецка» объявило о наборе сотрудников.



В своем штате учреждение желает видеть новых уборщиков территорий с заработной платой от 20 тысяч рублей, трактористов и водителей категории «С» - заработок от 25 тысяч рублей.



В обязанности новых сотрудников управления будет входить посыпка дорог и пешеходных зон противогололёдными материалами, подметание, вывоз снега. Виды работ для каждого соискателя будут определяться по итогам собеседования с учётом его навыков.



Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, необходимость в кадрах была и ранее — подобное объявления размещалось еще осенью. Но снежная зима обострила дефицит рабочих.



- Управлению требуются до 130 дворников, до 25 трактористов и до 30 водителей для комбинированной дорожной техники. Укомплектование штата позволит не только увеличить охват территорий во время уборки, но и ускорить работу. При этом рабочие нужны не только на зиму, а на постоянной основе, - рассказали в пресс-службе мэрии.



Также в мэрии дополнили, что все интересующие вопросы можно задать как по телефону 8 (900) 987-11-23, так и в инстаграм-аккаунте управления благоустройства @mbuupravlenie.

